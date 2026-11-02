En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 bütçesinde şartların zorlanarak emeklilerin durumunun iyileştirileceğini ve yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM’ye geleceğini açıklamasıyla gözler Ankara’daki teknik çalışmalara çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 4'üncü kritik veri öncesinde başkent kulislerinde; %10 ile %20 arasında değişen refah payı ve 10 bin TL ile 15 bin TL seviyelerindeki seyyanen artış senaryoları öne çıkıyor.



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