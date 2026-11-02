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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:54
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1
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 bütçesinde şartların zorlanarak emeklilerin durumunun iyileştirileceğini ve yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM’ye geleceğini açıklamasıyla gözler Ankara’daki teknik çalışmalara çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 4'üncü kritik veri öncesinde başkent kulislerinde; %10 ile %20 arasında değişen refah payı ve 10 bin TL ile 15 bin TL seviyelerindeki seyyanen artış senaryoları öne çıkıyor.

İşte maaş maaş enflasyon farkları yansıtılmış zamlı maaş projeksiyonu ve diğer tüm detaylar...

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN BÜTÇE VE TBMM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin alım gücünün artırılmasına ve takvime ilişkin yaptığı kritik değerlendirmeler:

  • Mali İmkanlar ve Bütçe Mesajı:

    "Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."

  • TBMM Takvimi ve Yasal Düzenleme:

    "Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

 

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

ANKARA KULİSLERİNDE MASADAKİ REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SENARYOLARI

Ankara koridorlarında konuşulan ek düzenleme alternatifleri:

  • Refah Payı Oranı: Yıl sonu enflasyon farkına ek olarak %10 ile %20 aralığında bir refah payının maaşlara yansıtılması kulis bilgileri arasında kendine yer buluyor.
  • Seyyanen Zam Seçenekleri: Doğrudan taban aylıklara yapılması değerlendirilen seyyanen artış tutarında 10.000 TL ve 15.000 TL seçeneklerinin de ihtimaller arasında olduğu konuşuluyor.
  • Kademeli Düzeltme: Kök maaşı düşük kalan emekliler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki makasın korunması hedefleniyor.

 

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

EKİM ENFLASYONU BEKLENTİSİ VE MAAŞ TABLOLARI

TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasa beklentileri ve hesaplanan yeni maaş parametreleri:

  • Mevcut Durum: 3 aylık kesinleşen enflasyon artışı %5,57 seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayı düzenlemesiyle en düşük emekli maaşı 23.552 TL olarak uygulanıyor.
  • Ekim Ayı Aylık Beklentisi: Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentisi ortalama %2,20 seviyesinde.

 

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

Enflasyon Oranlarına Göre Olası Taban Aylık Tablosu

  • Ekim Enflasyonunun %2,20 Gelmesi Halinde:
    • SSK ve Bağ-Kur Zam Oranı: %7,89
    • En Düşük Emekli Maaşı: 25.410 TL
    • Memur Emeklisi Kümülatif Zam: %5,88
  • Yıl Sonu Enflasyonunun %28 Olması Halinde:
    • 6 Aylık SSK/Bağ-Kur Zam Oranı: %8,70
    • En Düşük Emekli Maaşı: 25.601 TL
    • En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: 33.631 TL (%6,67 zamla)
  • Yıl Sonu Enflasyonunun %29,6 Olması Halinde (Piyasa Anketi Paraleli):
    • 6 Aylık SSK/Bağ-Kur Zam Oranı: %10,06 - %10,80
    • En Düşük Emekli Maaşı: 25.921 TL - 25.926 TL

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

MEVDUAT VE MAAŞ BAZINDA YENİ HESAPLAMA PROJEKSİYONLARI

Farklı maaş kademelerine sahip emeklilerin, %7,89 (Ekim beklentisi bazlı), %8,70 (Yıl sonu %28 enflasyon bazlı) ve %10,06 (Yıl sonu %29,6 anketi bazlı) artış senaryolarına göre alacağı olası yeni net rakamlar:

  • 25.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 26.972 TL
    • %8,70 Zamla: 27.175 TL
    • %10,06 Zamla: 27.515 TL
  • 30.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 32.367 TL
    • %8,70 Zamla: 32.610 TL
    • %10,06 Zamla: 33.018 TL
  • 35.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 37.761 TL
    • %8,70 Zamla: 38.045 TL
    • %10,06 Zamla: 38.521 TL
  • 40.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 43.156 TL
    • %8,70 Zamla: 43.480 TL
    • %10,06 Zamla: 44.024 TL
  • 45.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 48.550 TL
    • %8,70 Zamla: 48.915 TL
    • %10,06 Zamla: 49.527 TL
  • 50.000 TL Maaş Alan Emeklinin Yeni Tutarı:
    • %7,89 Zamla: 53.945 TL
    • %8,70 Zamla: 54.350 TL
    • %10,06 Zamla: 55.030 TL

7
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

EDİTÖR NOTU: Yukarıdaki hesaplamalarda yalnızca enflasyon farkı ve olası piyasa beklentileri baz alınmıştır. Kulislerde konuşulan refah payı ve seyyanen zam olasılıkları bu hesaplamalara dahil edilmemiştir. Emekli maaşlarına yansıtılması beklenen ek refah artışları ve seyyanen iyileştirmeler, yıl sonuna doğru Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeler ve bütçe çalışmaları sonrasında netlik kazanacaktır.

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