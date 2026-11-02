En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen zam için kulis rakamları ortaya çıktı

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2027 bütçesinde şartların zorlanarak emeklilerin durumunun iyileştirileceğini ve yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM’ye geleceğini açıklamasıyla gözler Ankara’daki teknik çalışmalara çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 4'üncü kritik veri öncesinde başkent kulislerinde; %10 ile %20 arasında değişen refah payı ve 10 bin TL ile 15 bin TL seviyelerindeki seyyanen artış senaryoları öne çıkıyor.
İşte maaş maaş enflasyon farkları yansıtılmış zamlı maaş projeksiyonu ve diğer tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin alım gücünün artırılmasına ve takvime ilişkin yaptığı kritik değerlendirmeler:
Mali İmkanlar ve Bütçe Mesajı:
"Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu daha önce pek çok defa ifade ettim. Bu konuda her zaman yapıcı olmaya, şartları zorlama pahasına elimizden geleni yapmaya gayret ettik. İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz."
TBMM Takvimi ve Yasal Düzenleme:
"Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."
Ankara koridorlarında konuşulan ek düzenleme alternatifleri:
TÜİK tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi öncesinde piyasa beklentileri ve hesaplanan yeni maaş parametreleri:
Enflasyon Oranlarına Göre Olası Taban Aylık Tablosu
Farklı maaş kademelerine sahip emeklilerin, %7,89 (Ekim beklentisi bazlı), %8,70 (Yıl sonu %28 enflasyon bazlı) ve %10,06 (Yıl sonu %29,6 anketi bazlı) artış senaryolarına göre alacağı olası yeni net rakamlar:
EDİTÖR NOTU: Yukarıdaki hesaplamalarda yalnızca enflasyon farkı ve olası piyasa beklentileri baz alınmıştır. Kulislerde konuşulan refah payı ve seyyanen zam olasılıkları bu hesaplamalara dahil edilmemiştir. Emekli maaşlarına yansıtılması beklenen ek refah artışları ve seyyanen iyileştirmeler, yıl sonuna doğru Meclis'e sunulacak yasal düzenlemeler ve bütçe çalışmaları sonrasında netlik kazanacaktır.