Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Kasım ayının ilk gününde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının ardından otogaz grubunda da zam bekleniyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 3 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarında 9 TL'lik artış öngörülürken, haftanın ilk gününde büyükşehirlerdeki pompa fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
Haftanın ilk günü itibarıyla şehirlerdeki güncel pompa satış fiyatları:
İstanbul (Anadolu Yakası):
İzmir:
Antalya:
Aksaray:
Adıyaman: