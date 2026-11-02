Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kasım ayının ilk gününde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat artışlarının ardından otogaz grubunda da zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 3 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarında 9 TL'lik artış öngörülürken, haftanın ilk gününde büyükşehirlerdeki pompa fiyatları ise şöyle şekilleniyor: