Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geciken öğrenci gözyaşına boğuldu

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İstanbul
Diyarbakır’da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na girecek olan öğrenci, sınav yerine geciktiği gerekçesiyle içeri alınmadı.
Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için saat 10.00’dan sonra öğrencilerin içeri alınmama uygulaması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen öğrencinin kapı önünde gözyaşı dökmesine sebep oldu.
İddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği binanın kapılarının kapandığını gören öğrenci sinir krizi geçirdi. Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere yığıldı. Görevli ise etrafta bulunanların ısrarına rağmen kapıyı açmadı.