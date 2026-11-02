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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 01:05

Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geciken öğrenci gözyaşına boğuldu

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geç kalan öğrenci, kapılar kapanıp içeri alınmayınca gözyaşlarına boğularak feryat etti. Öğrenci, görevlinin bir şey yapamayacağını söylemesi üzerine sinir krizi geçirdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 01:05

’da Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na girecek olan öğrenci, sınav yerine geciktiği gerekçesiyle içeri alınmadı. 

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geciken öğrenci gözyaşına boğuldu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniye geç kaldığı için içeri alınmayan öğrenci, kapı önünde gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.
Sınav saat 10.15'te başlayacak olup, saat 10.00'dan sonra öğrencilerin içeri alınmama kuralı uygulandı.
Olay, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde meydana geldi.
İddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra gelen öğrenci kapıların kapandığını görünce sinir krizi geçirdi ve yere yığıldı.
Görevli, içeri alınmak isteyen öğrencinin dil dökmesine ve etraftakilerin ısrarına rağmen kapıyı açmadı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geciken öğrenci gözyaşına boğuldu

KAPININ ÖNÜNDE FERYAT EDİP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Saat 10.15’te başlayacak olan sınav için saat 10.00’dan sonra öğrencilerin içeri alınmama uygulaması, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girmek için gelen öğrencinin kapı önünde gözyaşı dökmesine sebep oldu.

Diyarbakır'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na 10 saniyeyle geciken öğrenci gözyaşına boğuldu

10 SANİYEYLE GİRİŞ HAKKINI KAYBETTİ

İddiaya göre giriş saatinden 10 saniye sonra geldiği binanın kapılarının kapandığını gören öğrenci sinir krizi geçirdi. Görevli ile görüşüp içeri alınması için dil döken öğrenci, sınava alınmayınca yere yığıldı. Görevli ise etrafta bulunanların ısrarına rağmen kapıyı açmadı.

 

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ETİKETLER
#diyarbakır
#KPSS
#Dicle Üniversitesi
#Mühendislik Fakültesi
#Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı
#Yaşam
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