Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı "okul tabanlı izleme" uygulamasıyla öğrencilerin öğrenme çıktılarını ve beceri düzeylerini belirleyecek.

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HABERİN ÖZETİ MEB'den ortaokul ve liseler için yeni uygulama: Üç alanda beceri ölçülecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında öğrencilerin öğrenme çıktılarını ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların yer aldığı okul tabanlı izleme uygulaması başlatacak. MEB, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini içeren bir ölçme-değerlendirme sistemi oluşturacak. Ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorularla okul tabanlı izleme yapılacak. Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması elektronik ortamda e-ABİDE olarak gerçekleştirilecek. Yapay zeka, açık uçlu soruların cevaplarını puanlamak için kullanılacak. Eğitim sisteminin olağanüstü durumlara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek ve MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun içerikleri güncellenecek.

MEB'İN 2027 PLANI

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, MEB, bireyin gelişimini temel alan ve uzun vadeli öğrenme sürecini de içeren ölçme-değerlendirme sistemi oluşturacak.

Bakanlıkça ölçme-değerlendirme sistemi, yeterlilik temelli olarak eğitimin tüm kademelerinde yapılandırılacak. İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin sınıf içi ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanabileceği süreç odaklı ve oyun temelli etkinlik örneklerinin yer aldığı materyaller hazırlanacak.

OKUL TABANLI İZLEME SİSTEMİ UYGULANACAK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ortaokul ve liselerde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren "okul tabanlı izleme" uygulanarak, öğrencilerin öğrenme çıktıları ile beceri düzeyleri belirlenecek.

Ölçme-değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojilerinden aktif şekilde yararlanılacak. 2 yıllık döngüler halinde yürütülen, 4, 8 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrencilerin öğrenim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme yeterliliklerini belirlemeyi ve zihinsel yetkinlik düzeylerini ölçmeyi amaçlayan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması, elektronik ortamda e-ABİDE olarak yapılacak.

Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde kazandıkları dijital becerileri edinme düzeyleri ortaya konulacak ve merkezi sınavların değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelere uygun yeni yöntemler uygulanacak.

YAPAY ZEKA AÇIK UÇLU SORULARI PUANLAYACAK

Ayrıca yapay zeka kullanımıyla açık uçlu sorulara ait cevapların puanlanması sağlanacak. Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dört temel becerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) değerlendirilmesine yönelik ölçme araçları geliştirilecek.

UZAKTAN EĞİTİM ALTYAPISI İYİLEŞTİRİLECEK

Yıllık programa göre, eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek bir yapıya kavuşturulacak, bireyselleşmiş öğrenme sistemi etkin hale getirilecek, uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek.

Bu kapsamda yabancı dil öğretimine yönelik dijital içerikler platform üzerinden kullanıma sunulacak.

MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu'nun içerikleri 11. ve 12. sınıflar için hazırlanarak sisteme yüklenecek, öğrenme analitiği ve yapay zeka destekli asistan geliştirilerek dijital eğitim platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak.

Olağanüstü durumlarda eğitimin kesintiye uğramasının öğrenme kayıpları üzerindeki etkisini telafi edici çalışmalar yürütülecek. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) içerik yönünden çeşitliliğini artırmak ve zenginleştirmek amacıyla öğretim materyali, eğitsel video, simülasyon, zenginleştirilmiş kitap türünde içerik ve TRT EBA TV programlarının üretilmesine devam edilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre 9. ve 10. sınıflar için MEBİ'ye e-içerikler entegre edilecek.