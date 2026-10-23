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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:22

4 ilde MESEM operasyonu: 36 milyon TL'lik kamu zararı ortaya çıktı, okul müdürleri dahil 22 tutuklama

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezleri’ne (MESEM) yönelik düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı. Operasyonda 36 milyon TL'yi aşkın kamu zararı saptandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 07:22

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik ' ve ' suçlarına yönelik çalışma yaptı. 

36 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI VE RÜŞVET ÇARKI

Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi. 

4 ilde MESEM operasyonu: 36 milyon TL'lik kamu zararı ortaya çıktı, okul müdürleri dahil 22 tutuklama

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: OKUL MÜDÜRLERİ YAKALANDI

Diğer 42 şüphelinin yakalanması için Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 39 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürülerek ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si isnat edilen suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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ETİKETLER
#Mersin
#rüşvet
#il emniyet müdürlüğü
#nitelikli dolandırıcılık
#Mesem
#Gündem
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