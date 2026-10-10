Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt rüşvet operasyonunda gözaltına alındı

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İstanbul
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Ardahan merkezli 6 ili kapsayan eş zamanlı rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin götürüldükleri Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.