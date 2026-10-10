Yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme gelen Kırıkkale'deki Yahşihan Belediyesi için İçişleri Bakanlığı önemli bir karar aldı. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı.

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HABERİN ÖZETİ Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Demirdirek'in görevden uzaklaştırılma gerekçesi olarak 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklanması gösterildi. Soruşturmanın 24 Eylül'deki ilk aşamasında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan, aralarında Aydın Demirdirek'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025'te partiden ihraç edildiğini, Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Demirdirek için alınan görevden uzaklaştırma kararının gerekçesinde 'Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklanması gösterildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirbilek, hakkında 'rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme' suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 16'sı tutuklanmış, 4'üne ev hapsi verilmiş, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Belediyeye yönelik 2. dalga operasyonda elde edilen beyanlar, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleri, tapu ve araç kayıtları ile imar dosyalarındaki tespitlerin birlikte değerlendirilmesinin ardından dün 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belediye başkanvekili Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alınmıştı.

Belediye başkanvekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, A.K, A.Ö, F.D. ve Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AK PARTİ: KİMSENİN ARKASINDA DURMAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 4 Kasım 2025'te partiden ihraç edildiğini, Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in ise 25 Kasım 2025'te kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

İşlemlerin mevcut soruşturmadan önce yapıldığını belirten Demir, "AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz." demişti.