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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 04:30

Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıktı: Özel şoförün maaşı belediyeden

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında, tutuklu eski imar müdürü Ulaş Biçer'in özel şoförünün, belediyede çalışmadan maaş aldığı ortaya çıktı. Şoför, ifadesinde kendisine belediyede kadro ayarlandığını, üzerine bedelsiz daire devredildiğini ve Biçer'in gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini anlattı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıktı: Özel şoförün maaşı belediyeden
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 04:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 04:30

Yahşihan Belediyesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "" soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ilk dalga operasyonda tutuklanan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, eski İmar Müdürü Ulaş Biçer ve diğer şüphelilerin mali ilişkilerine yönelik incelemeler sürüyor. 

MÜTEAHHİDİN ŞİRKET HESABINDA YÜKSEK TUTARLI PARA HAREKETLERİ

"Kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, müteahhit Cihan Sivri'nin Bahadır Grup Gıda Otomotiv İnşaat şirketi hesabından farklı kişilere para transferleri yaptığı ve şirket hesaplarında yüksek tutarlı para hareketleri bulunduğu belirlendi.

Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıktı: Özel şoförün maaşı belediyeden

ÖZEL ŞOFÖRÜN MAAŞI BELEDİYEDEN

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan H.G., eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in Ankara'da özel şoförlüğünü yaptığını anlattı. H.G., 2024 yerel seçimlerinin ardından Biçer'in kendisine Yahşihan Belediyesinde kadro ayarladığını öne sürdü. Belediyede fiilen çalışmadığını, Ankara'da Biçer'in özel şoförlüğünü yapmaya devam ettiğini belirten H.G., maaş ve SGK primlerinin ise belediye tarafından karşılandığını iddia etti.

ÜZERİNE BEDELSİZ DAİRE DEVREDİLMİŞ

H.G., ifadesinde Biçer'in talimatıyla eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un arkadaşı Seher Gül Çınar'a ait Ankara'daki bir dairenin herhangi bir bedel ödenmeden kendi üzerine devredildiğini ileri sürdü. Biçer'in banka hesabına gönderdiği paraları çekerek kendisine teslim ettiğini belirten H.G., zaman zaman çiftlik çalışanlarının ödemelerini de yaptığını söyledi.

Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıktı: Özel şoförün maaşı belediyeden

Tutuklu eski İmar Müdürü Ulaş Biçer

İMAR MÜDÜR BİÇER İLE OLAN PARA HAREKETLERİ İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında, H.G.'nin belediyede fiilen çalışmadığı halde personel olarak gösterilerek maaş ve SGK ödemelerinin belediye bütçesinden karşılandığı iddiası ile Biçer arasındaki para ve taşınmaz hareketleri incelemeye alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, yeni deliller ve mali incelemeler doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#Kırıkkale
#yolsuzluk
#Ahmet Sungur
#Yahşihan Belediyesi
#Ulaş Biçer
#Gündem
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