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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:27

Esenyurt Belediyesi soruşturmasında gözaltındaki 10 kişi için tutuklama talebi

Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüphelinin tutuklanması, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Esenyurt Belediyesi soruşturmasında gözaltındaki 10 kişi için tutuklama talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:27

Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'da bulunan 'na sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 

10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Şüphelilerden Yusuf Ulutaş, İbrahim Doğancıoğlu, Tuba Ulutaş Şenyürek, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Emrah Koşunalp, Erhan Toprak ile Ziya Köklü olmak üzere toplam 10 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Şüpheliler Ümit Ünal, Ziya Seymen, Anıl Alioğlu, Adil Kesik, Adnan Şenocak, Orhan Yıldırım, Halil Yılmaz, Eyüp Mücahit Gülmez ile Kamil Karaduman ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

 

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#rüşvet
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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