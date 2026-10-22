MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı: "Öğretmenler veri giriş memuruna dönüşecek"

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İstanbul
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Ekim’de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi yargı yoluna gitti. Eğitim-İş, sistemin iptali için Danıştay’a başvururken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin iş yükünün artacağını savunarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.
Türkiye Gazetesi'nin “Ortak sınav geliyor” manşetiyle duyurduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), 26 Ekim’de devreye girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eleştirilere karşı sistemin sınav hazırlığını kolaylaştıracağını ve öğretmeni merkeze alacağını bildirdi.
Bazı sendikalar ise 30 öğrencisi bulunan bir öğretmenin tek sınav için 300 ayrı veri girişi yapacağını belirterek, sistemin öğretmenleri veri giriş memuruna dönüştüreceğini savundu. Eğitim-Bir-Sen, artan iş yükü nedeniyle sistemin yeniden değerlendirilmesini talep ederken Eğitim-İş, OYSS’nin iptali için Danıştay’da dava açtı.
Sendikanın MEB’den altı talebi şöyle: