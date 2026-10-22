Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Ekim’de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi yargı yoluna gitti. Eğitim-İş, sistemin iptali için Danıştay’a başvururken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin iş yükünün artacağını savunarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.

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HABERİN ÖZETİ MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı: "Öğretmenler veri giriş memuruna dönüşecek" Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Ekim'de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi, Eğitim-İş'in Danıştay'a başvurusu ve Eğitim-Bir-Sen'in yeniden değerlendirme talebiyle yargıya taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) 26 Ekim'de devreye girecek. Eğitim-İş, sistemin iptali için Danıştay'a başvurdu. Eğitim-Bir-Sen, sistemin öğretmenlerin iş yükünü artıracağını savunarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini istedi. Bazı sendikalar, sistemin öğretmenleri veri giriş memuruna dönüştüreceğini savunuyor. Eğitim-Bir-Sen'in MEB'den altı talebi bulunuyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ

Türkiye Gazetesi'nin “Ortak sınav geliyor” manşetiyle duyurduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), 26 Ekim’de devreye girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eleştirilere karşı sistemin sınav hazırlığını kolaylaştıracağını ve öğretmeni merkeze alacağını bildirdi.

"ÖĞRETMENLER VERİ GİRİŞ MEMURUNA DÖNÜŞECEK"

Bazı sendikalar ise 30 öğrencisi bulunan bir öğretmenin tek sınav için 300 ayrı veri girişi yapacağını belirterek, sistemin öğretmenleri veri giriş memuruna dönüştüreceğini savundu. Eğitim-Bir-Sen, artan iş yükü nedeniyle sistemin yeniden değerlendirilmesini talep ederken Eğitim-İş, OYSS’nin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Sendikanın MEB’den altı talebi şöyle: