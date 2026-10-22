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Eğitim
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:15

MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı: "Öğretmenler veri giriş memuruna dönüşecek"

MEB’in 26 Ekim’de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi yargıya taşındı. Eğitim-İş düzenlemenin iptali için Danıştay’a başvururken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin iş yükünün artacağı gerekçesiyle Bakan Yusuf Tekin’den sistemin yeniden değerlendirilmesini istedi.

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Editor
 Baran Aksoy
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MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı:
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:15

'nın 26 Ekim’de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi yargı yoluna gitti. Eğitim-İş, sistemin iptali için ’a başvururken Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlerin iş yükünün artacağını savunarak Milli Eğitim Bakanı ’den düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı: "Öğretmenler veri giriş memuruna dönüşecek"

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 26 Ekim'de uygulamaya başlayacağı Ortak Yazılı Sınav Sistemi, Eğitim-İş'in Danıştay'a başvurusu ve Eğitim-Bir-Sen'in yeniden değerlendirme talebiyle yargıya taşındı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) 26 Ekim'de devreye girecek.
Eğitim-İş, sistemin iptali için Danıştay'a başvurdu.
Eğitim-Bir-Sen, sistemin öğretmenlerin iş yükünü artıracağını savunarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini istedi.
Bazı sendikalar, sistemin öğretmenleri veri giriş memuruna dönüştüreceğini savunuyor.
Eğitim-Bir-Sen'in MEB'den altı talebi bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ

Türkiye Gazetesi'nin “Ortak sınav geliyor” manşetiyle duyurduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), 26 Ekim’de devreye girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eleştirilere karşı sistemin sınav hazırlığını kolaylaştıracağını ve öğretmeni merkeze alacağını bildirdi.

MEB’in ortak sınav sistemi yargıya taşındı! Sendikalardan Bakan Tekin’e çağrı: "Öğretmenler veri giriş memuruna dönüşecek"

"ÖĞRETMENLER VERİ GİRİŞ MEMURUNA DÖNÜŞECEK"

Bazı sendikalar ise 30 öğrencisi bulunan bir öğretmenin tek sınav için 300 ayrı veri girişi yapacağını belirterek, sistemin öğretmenleri veri giriş memuruna dönüştüreceğini savundu. Eğitim-Bir-Sen, artan iş yükü nedeniyle sistemin yeniden değerlendirilmesini talep ederken Eğitim-İş, OYSS’nin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Sendikanın MEB’den altı talebi şöyle:

  1. Kılavuzun sendikalar ve öğretmen temsilcileriyle yeniden değerlendirilmesi.
  2. Mevzuat arasındaki hukuki uyumsuzlukların giderilmesi.
  3. Öğretmenlerin mesleki takdir yetkisinin korunması.
  4. Pilot uygulama ve etki analizi tamamlanmadan ülke genelinde mecburiyet getirilmemesi.
  5. İlave veri girişi ve bürokratik işlemlerle iş yükünün artırılmaması.
  6. Altyapı ve okul imkânlarına uygun geçiş takvimi hazırlanması
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ETİKETLER
#Yusuf Tekin
#milli eğitim bakanlığı
#danıştay
#Eğitim-İş
#Ortak Yazılı Sınav Sistemi
#Eğitim
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