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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 06:36

AK Parti’den belediyelere yönelik dev reform hazırlığı: MKYK’da sunulan 5 maddelik paket TBMM yolunda

AK Parti, belediyelerde şeffaflığı ve mali disiplini artıracak, imar yetkilerini düzenleyip yetki karmaşasına son verecek kapsamlı yerel yönetimler reformunda son düzlüğe girdi. MKYK toplantısında sunulan 5 ana başlıklı paket Meclis'e sunulmaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemdeki fon krizine ilişkin "Cerrahi titizlikle gereğini yapacağız, hiçbir şeyin üstü örtülmeyecek" mesajını verdi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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AK Parti’den belediyelere yönelik dev reform hazırlığı: MKYK’da sunulan 5 maddelik paket TBMM yolunda
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 06:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 06:36

Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında Başkanlığı tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının hizmet aksamalarına yol açtığı vurgulanan sunumda, belediyelerin denetim mekanizmalarını güçlendirecek reform çalışmasının detayları paylaşıldı. 

AK Parti’den belediyelere yönelik dev reform hazırlığı: MKYK’da sunulan 5 maddelik paket TBMM yolunda

YETKİ KARMAŞASI ÇÖZÜLECEK, İMAR DÜZENLENECEK

Hazırlanan reform paketiyle büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kırsal alanlar arasında süregelen yetki karmaşasının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. İmar ve planlama süreçlerinin şeffaflaştırılması, mali disiplinin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı yeni düzenlemenin odağında yer alıyor. 

TBMM’YE SEVK EDİLECEK DÜZENLEME 5 TEMEL BAŞLIK

AK Parti’nin yerel yönetim reformu çalışmalarının beş ana başlık altında yürütüldüğüne dikkat çekildi. Bu başlıklar; “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Denetim”, “Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi”, “Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı”, “Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar” ile “İmar ve Planlama” olarak sıralandı. Reform çalışmasının en kısa sürede ’ye sunulmak üzere son hâlinin verileceği öğrenildi.

AK Parti’den belediyelere yönelik dev reform hazırlığı: MKYK’da sunulan 5 maddelik paket TBMM yolunda

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FON KRİZİ MESAJI: "HİÇBİR ŞEYİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYECEK"

MKYK toplantısında gündemdeki fon soruşturması da detaylı biçimde masaya yatırıldı. Sürecin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kimsenin kişisel ihtiraslarının bu emeğe zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına kapılmadan hareket edeceğiz. Bu süreçte kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Hiçbir şeyin üzeri örtülmeyecek. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket edilmeyecek. Virüsün vücudu sarmaması ve sorunun büyüyüp zarar vermemesi için gerekli adımları atacağız. Sürecin kangren olmasına ya da kanser olmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
#mkyk
#yerel yönetimler
#Politika
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