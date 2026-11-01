Sanatçı Tarkan, Türkiye'nin 9-20 Kasım'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı ve başkanlığını üstleneceği COP31 için "Uyan" isimli şarkısını İngilizceye uyarlayarak seslendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Tarkan'dan dünyaya "Uyan" mesajı: Şarkısını COP31 için seslendirdi Sanatçı Tarkan, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesi için kendi yazdığı 'Uyan' şarkısını İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Türkiye, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak. Sanatçı Tarkan, 'Uyan' isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Şarkının klibinde iklim değişikliğinin doğa ve çevre üzerindeki etkilerine yer verildi.

TÜRKİYE COP31 İÇİN EV SAHİPLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürüyor.

TARKAN "UYAN" ŞARKISINI İNGİLİZCEYE UYARLADI

Bu kapsamda, Antalya'daki etkinlikler öncesinde birçok sanatçı ve gönüllü, çeşitli projeler yürütüyor. Sanatçı Tarkan da sözü ve müziği kendisine ait "Uyan" isimli şarkısını COP31 için İngilizceye uyarlayarak seslendirdi. Şarkıya çekilen klipte, iklim değişikliğinin doğa ve çevre üzerindeki etkilerini gösteren görüntülere yer verildi.

"Wake Up/Uyan" şarkısının Türkçe sözleri şöyle:

"Gözünde yaşlarla, sesleniyor hepimize, gel dindir bu acıyı, izin verme yere düşmeme. Kanadı kırık bir kuş gibi, yüreğim kanıyor diyor, beni ateşe atmadan önce, vicdanına sor diyor. Uyan, harekete geç, koy elini kalbine vaktimiz dolmadan. Bu yolun devamı yokuş deme, dağları aşarız eğer inanırsan, uyan, uyan, dostum, uyan. Koy elini kalbine vaktimiz dolmadan, bir olursak, başarırız biz, her şey mümkün eğer inanırsa. "Böyle gelmiş, böyle gider" bu sözlerle kendini kandırma, kim bilir belki mücadelemize değer, tutun gerçeğine, tutun doğruna."

Tarkan, Türkiye COP31 için daha önce de "Let’s COP" isimli İngilizce şarkı hazırlamıştı.