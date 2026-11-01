Ünlülerden anlamlı çağrı! COP31 Türkiye zirvesi için onlarda harekete geçti: Buraya yeniden gelmeliyiz

Gezegen için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilen COP31, ünlü isimlerin anlamlı çağrılarıyla çok yakında gerçekleşmeyi planlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın COP31 Alanı'ndaki hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İklim için farkındalık ve harekete geçme çağrısı için sayılı günler kalırken, ünlü isimlerin de destekleri devam ediyor. Antalya'da Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesinde gerçekleşecek olan COP31, iklim eyleminin önemine dikkat çekecek. COP31 Türkiye zirvesinin gerçekleşmesine sayılı günler kala ünlü isimlerden anlamlı çağrılar devam ediyor. COP31 Türkiye zirvesi için harekete geçen birçok ünlü isim, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylemi destekliyor. Peki, COP31 nedir? COP31 ne için uygulanıyor? COP31 ne zaman gerçekleşecek? COP31'e destek veren ünlü isimler kimler? COP31 Türkiye zirvesi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte COP31 Türkiye zirvesine dair bilinmeyenler...

COP31 NEDİR, NE İÇİN UYGULANIR?

'Taraflar Konferansı' olarak adlandırılan COP, 1992'de kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen en üst düzey küresel iklim zirvesidir. COP, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, iş dünyası liderleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirmektedir.

İklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylemi müzakere etmek ve ilerletmek için birincil platform COP, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biridir. COP31, bu küresel sürecin 31. oturumunu oluşturmakta ve 2026 yılında Türkiye tarafından ev sahipliği yapılacaktır. Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, iklim kriziyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 31. toplantısıdır. Türkçe karşılığı Taraflar Konferansı anlamına gelen COP, devlet temsilcilerinden bilim insanlarına, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok kesimi bir araya getiren bir zirvedir. 31. oturumu Antalya'da gerçekleşecek olan COP31, Türkiye'nin uluslararası iklim çalışmalarındaki rolünü de güçlendirecektir.

Ülkelerin, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve küresel ısınmayla mücadele etmek için ortak kararlar aldığı COP zirvesi, her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen bir uluslararası toplantıdır. İklim krizine karşı ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve verilen çevre sözlerini somut uygulamalara dönüştürmek, COP31 zirvesinin temel amacıdır. Bu önemli zirvede sadece küresel ısınma değil, aynı zamanda günlük yaşamdan gelecek nesilleri etkileyecek birçok çevre konusu da ele alınmaktadır.

COP31 TÜRKİYE ZİRVESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

UNFCCC’nin en üst düzey karar organı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecektir. Küresel iklim yönetişimi için dünyanın en üst düzey çok taraflı platformu COP'ta iklim hedefleri müzakere edilir, taahhütler güçlenir ve kolektif eylem ilerletilir. Önceki COP'ların temelleri üzerine inşa eden COP31 Türkiye zirvesi, diyaloğu ilerletmeyi, mutabakatı güçlendirmeyi ve uygulamayı hızlandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31, küresel iklim gündemine yapıcı biçimde katkı sunmak için Taraflar ve dünya genelinde paydaşlarla birlikte çalışacaktır. İklim diplomasisinin en önemli organizasyonunun gerçekleştirileceği COP31 Türkiye zirvesi, 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki alanda gerçekleşecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın COP31 için çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, zirvede iklim eyleminin önemine dikkat çekilecek.

COP31 Türkiye zirvesinin Küresel uygulama hedefleri arasında; Elektrifikasyon, Sıfır Atık ve Metan Azaltımı, Dirençli Şehirler ve Binalar, Yeşil Sanayileşme, Her Alanda Farkındalık, İklim Uygulama Köprüsü yer almaktadır. Zirvede Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olarak iki alan yer almaktadır. Mavi Bölge; Birleşmiş Milletler yetkisi altında yönetilen resmi müzakere alanıdır. Yeşil Bölge ise; ev sahibi ülkenin koordinasyonunda düzenlenir; daha kapsayıcı ve katılımcı olması için tasarlanmıştır.

COP31 TÜRKİYE ZİRVESİ İÇİN ÜNLÜLERDEN ANLAMLI ÇAĞRI!

COP31 Türkiye zirvesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilmektedir. Sanat ve kültür dünyasının desteğinden de yararlanılan COP31 Türkiye zirvesinde ünlü isimlerden anlamlı çağrılar geldi. Zirvenin daha geniş kitlelere ulaşması ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması için sanatın gücünün kullanılması hedeflenirken, zirveye özel sanat ve kültür çalışmaları da hazırlandı.

Birçok ünlü isim, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak bir gelecek için harekete geçme mesajı verdi. Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan gibi ünlü isimlerin de zirvede olacağı COP31'e destek veren ünlü isimler arasında; Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik, Belgesel Yapımcısı Doğanay Vural, İçerik Üreticisi Atik Ailesi, oyuncular Mert Fırat ve Taner Ölmez yer alıyor.

Oyunculardan sosyal medya içerik üreticilerine kadar birçok ismin destek verdiği COP31 Türkiye zirvesi çok yakında Antalya'da gerçekleşecek. Ünlülerden gelen anlamlı çağrılar arasında; doğa, kamp, karavan konseptli içerikler üreten popüler Türk içerik üreticisi 'Atik Ailesi'nin paylaşımı dikkat çekiyor. Atik Ailesi, Instagram hesabından yaptığı ve COP31 Türkiye zirvesine destek verdiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sürdürülebilir bir gelecek için biz payımıza düşeni yapıyoruz ama bu dünya hepimizin… Geleceğimiz için hepimize iş düşüyor"

Diğer yandan Reshad Strik, Doğanay Vural, Mert Fırat ve Taner Ölmez gibi ünlü isimler de 'COP31 Türkiye' resmi Instagram hesabıyla yaptıkları ortak paylaşımla COP31 Türkiye zirvesine destek veriyor.