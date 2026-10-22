Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:25

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

Son dakika haberi: Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız" dedi. Bakan Çiftçi ise "Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun da tamamlanması" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:25

BM'nin iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm dünyanın gözü 9-20 Kasım arasında düzenlenecek zirvede olacak.

HABERİN ÖZETİ

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan BM COP31 İklim Zirvesi öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zirve 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, 11-12 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne şu ana kadar 85 lider katılımını bildirmiş ve 300'e yakın bakanın da katılması beklenmektedir.
Bakan Kurum, COP31'in Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan, çarpan etkisiyle birlikte ise toplam 3-4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasını beklediklerini belirtti.
Zirvede Türk gastronomisi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı, konaklamadan ulaşıma birçok sektörün ticari hareketlilik kazanacağı ifade edildi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, zirvenin güvenliği için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinden toplam 26 bin personelin karadan, havadan ve denizden görev yapacağını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Tüm ekiplerle yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere buraya geldik. Konferans alanını, ulaşım güzergahlarını, güvenlik noktalarını, sağlık ünitelerini tek tek yerinde inceliyoruz. Artık son aşamaya geldiğimizi ve büyük ölçüde hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ben izninizle zirveye ve alana ilişkin birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. 

11-12 KASIM'DA LİDERLER ZİRVESİ OLACAK

Bildiğiniz üzere zirvemiz 9 Kasım tarihinde bu alanda başlıyor ve 20 Kasım tarihine kadar sürecek. 11-12 Kasım tarihleri arasında liderler zirvesini gerçekleştireceğiz ve şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. Yine Birleşmiş Milletlerden arkadaşların ifade ettiği 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek.

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU TÜM DÜNYAYA AKTARACAĞIZ"

Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız. Türk gastronomisinin burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi yedi bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine COP'un tüm alanında hissedeceğiz.

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

"4 MİLYARLIK EKONOMİK HAREKETLİLİK"

Mevcut çalışmalarımıza göre COP31 Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 3-4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ve bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı bu anlamda işte konaklamadan ulaşıma burada perakendeden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüzde. bu anlamda ticari hareketlilik kazanacak"

BAKAN ÇİFTÇİ: GEREKLİ EMNİYET VE ASAYİŞ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Bakan Kurum'un ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de  COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulunuyor...

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. son dönemlerde uluslararası zirvelere, spor müsabakalarına ve diplomasi forumlarına ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde de son derece önemli ve prestijli bir zirveye, iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Biz geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde de ülke olarak biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesini gerçekleştirmiştik Ankara'da. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 56 bin personelimizle beraber görev almış ve herhangi bir sorun olmadan kazasız belasız NATO zirvesini de gerçekleştirmiştik. İnşallah COP31 zirvesini de aynı dikkatle, özenle planlıyoruz.

Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

BİNLERCE PERSONEL SAHADA OLACAK

Zirvede bizim İçişleri Bakanlığı personeli olarak 25 bin personelimiz görev yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait, Jandarma Genel Komutanlığımıza ait, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 26 bin toplamda personelimiz burada görev alacaklar. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun da tamamlanması"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
COP31 sonrasında küresel gıda gündemi odağa alınacak
ETİKETLER
#Bakan Kurum
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.