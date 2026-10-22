Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik

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İstanbul
BM'nin iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm dünyanın gözü 9-20 Kasım arasında düzenlenecek zirvede olacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:
"Tüm ekiplerle yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere buraya geldik. Konferans alanını, ulaşım güzergahlarını, güvenlik noktalarını, sağlık ünitelerini tek tek yerinde inceliyoruz. Artık son aşamaya geldiğimizi ve büyük ölçüde hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ben izninizle zirveye ve alana ilişkin birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bildiğiniz üzere zirvemiz 9 Kasım tarihinde bu alanda başlıyor ve 20 Kasım tarihine kadar sürecek. 11-12 Kasım tarihleri arasında liderler zirvesini gerçekleştireceğiz ve şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. Yine Birleşmiş Milletlerden arkadaşların ifade ettiği 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek.
Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız. Türk gastronomisinin burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi yedi bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine COP'un tüm alanında hissedeceğiz.
Mevcut çalışmalarımıza göre COP31 Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 3-4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ve bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı bu anlamda işte konaklamadan ulaşıma burada perakendeden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüzde. bu anlamda ticari hareketlilik kazanacak"
Bakan Kurum'un ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulunuyor...
Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. son dönemlerde uluslararası zirvelere, spor müsabakalarına ve diplomasi forumlarına ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde de son derece önemli ve prestijli bir zirveye, iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Biz geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde de ülke olarak biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesini gerçekleştirmiştik Ankara'da. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 56 bin personelimizle beraber görev almış ve herhangi bir sorun olmadan kazasız belasız NATO zirvesini de gerçekleştirmiştik. İnşallah COP31 zirvesini de aynı dikkatle, özenle planlıyoruz.
Zirvede bizim İçişleri Bakanlığı personeli olarak 25 bin personelimiz görev yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait, Jandarma Genel Komutanlığımıza ait, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 26 bin toplamda personelimiz burada görev alacaklar. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun da tamamlanması"