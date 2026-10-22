BM'nin iklim zirvesi COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Tüm dünyanın gözü 9-20 Kasım arasında düzenlenecek zirvede olacak.

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HABERİN ÖZETİ Dünyanın gözü COP31 Zirvesi'nde! Bakanlar Kurum ve Çiftçi'den önemli mesajlar: 4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan BM COP31 İklim Zirvesi öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirve 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, 11-12 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne şu ana kadar 85 lider katılımını bildirmiş ve 300'e yakın bakanın da katılması beklenmektedir. Bakan Kurum, COP31'in Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan, çarpan etkisiyle birlikte ise toplam 3-4 milyar dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmasını beklediklerini belirtti. Zirvede Türk gastronomisi ve kültürel değerlerinin tanıtılacağı, konaklamadan ulaşıma birçok sektörün ticari hareketlilik kazanacağı ifade edildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, zirvenin güvenliği için Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinden toplam 26 bin personelin karadan, havadan ve denizden görev yapacağını açıkladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Tüm ekiplerle yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere buraya geldik. Konferans alanını, ulaşım güzergahlarını, güvenlik noktalarını, sağlık ünitelerini tek tek yerinde inceliyoruz. Artık son aşamaya geldiğimizi ve büyük ölçüde hazır olduğumuzu da ifade etmek isterim. Ben izninizle zirveye ve alana ilişkin birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum.

11-12 KASIM'DA LİDERLER ZİRVESİ OLACAK

Bildiğiniz üzere zirvemiz 9 Kasım tarihinde bu alanda başlıyor ve 20 Kasım tarihine kadar sürecek. 11-12 Kasım tarihleri arasında liderler zirvesini gerçekleştireceğiz ve şu ana kadar 85 lider katılımını bildirdi. Yine Birleşmiş Milletlerden arkadaşların ifade ettiği 300'e yakın bakan yine ülkemizi bu kapsamda ziyaret edecek.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU TÜM DÜNYAYA AKTARACAĞIZ"

Türkiye'nin duruşunu, iklimdeki liderliğini inşallah tüm dünyaya aktaracağız. Türk gastronomisinin burada Antalya, Gaziantep, Konya gibi yedi bölgeden mutfağımızı ve buradaki kültürel değerlerimizi etkinliklerimizle gelen misafirlerimize aktarmış olacağız. Türk'ün hoşgörüsünü, Türk'ün misafirperverliğini yine COP'un tüm alanında hissedeceğiz.

"4 MİLYARLIK EKONOMİK HAREKETLİLİK"

Mevcut çalışmalarımıza göre COP31 Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturacak. Dahası çarpan etkisiyle toplam katma değerinin 3-4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Ve bu dev organizasyonda şehrimizin esnafı bu anlamda işte konaklamadan ulaşıma burada perakendeden inşaat ve prodüksiyona kadar birçok sektörümüzde. bu anlamda ticari hareketlilik kazanacak"

BAKAN ÇİFTÇİ: GEREKLİ EMNİYET VE ASAYİŞ TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Bakan Kurum'un ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de COP 31 Zirvesi'nin yapılacağı Antalya'da açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından satır başları:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. son dönemlerde uluslararası zirvelere, spor müsabakalarına ve diplomasi forumlarına ev sahipliği yapıyor. Önümüzdeki günlerde de son derece önemli ve prestijli bir zirveye, iklim zirvesine ev sahipliği yapacak. Biz geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde de ülke olarak biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesini gerçekleştirmiştik Ankara'da. İçişleri Bakanlığı olarak zirvenin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 56 bin personelimizle beraber görev almış ve herhangi bir sorun olmadan kazasız belasız NATO zirvesini de gerçekleştirmiştik. İnşallah COP31 zirvesini de aynı dikkatle, özenle planlıyoruz.

BİNLERCE PERSONEL SAHADA OLACAK

Zirvede bizim İçişleri Bakanlığı personeli olarak 25 bin personelimiz görev yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait, Jandarma Genel Komutanlığımıza ait, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 26 bin toplamda personelimiz burada görev alacaklar. Hem karadan hem havadan hem de denizden gerekli planlamaları yaptık. Amacımız kusursuz bir şekilde bu organizasyonun da tamamlanması"