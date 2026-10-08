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Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:09

COP31 sonrasında küresel gıda gündemi odağa alınacak

Dünyanın farklı noktalarından gıda ve içecek üreticileri ile alıcıları bir araya getiren Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 15–18 Aralık 2026 tarihleri arasında 34’üncü kez kapılarını açacak.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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COP31 sonrasında küresel gıda gündemi odağa alınacak
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:09

Sektörün beklentilerini karşılamak adına bu yıl modern altyapıya sahip yeni adresi İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuar, kapsamıyla da daha zengin bir içerik sunacak. Bu doğrultuda fuarın FOOD Arena Konferans Programı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sonrasında küresel gıda gündemini odağına alan özel bir programa ev sahipliği yapacak.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, yenilenen vizyonuyla 15–18 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 34 yıllık köklü mirasıyla bölgesel ve uluslararası vizyon platformu olma kimliğini bu yıl yeni lokasyonu İstanbul Fuar Merkezi’ndeki kapsayıcı buluşmasına taşıyacak fuarda, sektörün en yeni ürün ve trendleri sergilenecek. Fuar bunun yanında ilk gününde Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlüğü Ofisi’nin koordinasyonunda düzenlenen dört ayrı oturuma ev sahipliği yapacak.

COP31 sonrasında gıda sistemlerin geleceği WorldFood İstanbul’da

Fuarın ürün ve yeniliklerin yanı sıra geleceğin gıda sektörüne farklı bakış açılarının da buluşma noktası olacağını belirten Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul Direktörü Semi Benbanaste, “WorldFood İstanbul 2026’nın ilk günü, FOOD Arena Konferans Programı küresel gıda gündemini odağına alan özel bir programa ev sahipliği yapacak. Program, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sonrasında gıda sistemlerinin geleceğini; gıda güvenliği, iklim değişikliği, dayanıklılık, sürdürülebilir üretim ve finansman başlıkları üzerinden ele alarak, uluslararası gündemi gıda sektörünün öncelikleriyle buluşturacak. Programda, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlüğü Ofisi’nin koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) başta olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ev sahipliğinde dört ayrı oturum gerçekleştirilecek. Her bir oturumda, COP31 çıktıları doğrultusunda şekillenen gündemler, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla ele alınacak; oturumların moderasyonunu ise sektörel deneyimleri ve uzmanlıklarıyla Ilgaz Gürsoy ve İrfan Donat üstlenecek. Birleşmiş Milletler’in küresel gıda gündemine ilişkin yaklaşımını sektörün gerçekleriyle buluşturacak program, COP31 sonrasında ortaya çıkan gelişmelerin gıda sektörüne yansımalarını tartışmaya açarken, gıda sistemlerinin geleceğine ilişkin ortak bir perspektif oluşturmayı hedefleyecek.” dedi.

Fuarın kapsamı, gıda teknolojileri (Foodtech) ile daha da güçlenecek

WorldFood İstanbul’un katılımcı firmalara sunduğu ticari fırsatların çeşitliliğinin uluslararası iş birlikleri için yeni kapılar aralayacağını vurgulayan Benbanaste, sözlerine şöyle devam etti: “Fuarımızın bu yıl genişleyen kapsamı, gıda teknolojilerini (Foodtech) ilave bir ürün grubu olarak yapıya entegre etmemiz sayesinde daha da güçlenecek. Türkiye ve çevreleyen bölge için stratejik bir buluşma noktası oluşturarak doğru hedef kitle ile yüksek iş potansiyelinin değişmeyen adresi olan WorldFood İstanbul, gıdanın geleceğine açılan stratejik bir platform olarak sektöre yön vermeye, küresel ölçekte sürdürülebilir büyüme kapıları aralamaya ve yenilikçi çözümlerin merkezi olmaya devam edecek. Bu doğrultuda, katılımcılarımızın sadece yerel pazarlarda değil, dünya genelinde de güçlü bir rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak adına var gücümüzle çalışıyor; en son trendlerin ve yenilikçi iş modellerinin doğduğu bu ekosistemi her geçen yıl daha da ileriye taşıyoruz.”

ETİKETLER
#İstanbul Fuar Merkezi
#Worldfood İstanbul
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı
#Semi Benbanaste
#Ilgaz Gürsoy
#Aktüel
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