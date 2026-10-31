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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:08

Orhan Gencebay ve Tarkan’dan Hatasız Kul Olmaz düeti! O anlar ilgi gördü

Türk müziğinin iki ünlü ismi Orhan Gencebay ve Tarkan, bir araya geldikleri anlarla dikkat çekti. Usta sanatçı Orhan Gencebay sazını eline alırken Tarkan da şarkıya eşlik etti. İkilinin müzik dolu anları, magazin gündeminde ilgi uyandırdı. Gencebay’ın sazıyla ezgilere seslendirdiği, Tarkan’ın ise sesiyle eşlik ettiği buluşma, müzikseverlerin beğenisini kazandı. Farklı kuşaklardan iki güçlü ismin aynı ortamda müzik yapması, hayranları için de keyifli bir an oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 20:08

Magazin dünyasında bu kez ve buluşması konuşuluyor. Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay, sazını eline alarak sevilen ezgilerinden birini seslendirdi. Pop müziğin yıldızı Tarkan ise Gencebay’a şarkıyla eşlik etti. İkilinin aynı ortamda müzik yaptığı anlar dikkat çekerken, ortaya çıkan görüntüler müzikseverlerin ilgisini çekti. Yıllardır kendi alanlarında geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki sanatçının bu samimi müzik buluşması, magazin gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. Orhan Gencebay’ın sazı, Tarkan’ın sesiyle birleşince ortaya keyifli anlar çıktı.

ORHAN GENCEBAY VE TARKAN’DAN MÜZİK ZİYAFETİ!

Türk müziğinin usta isimleri Orhan Gencebay ve Tarkan, bir araya geldikleri samimi anlarla gündeme geldi. Orhan Gencebay sazını eline alarak ezgilerini seslendirirken Tarkan da şarkıya eşlik etti. İki sanatçının müzik dolu buluşmasından paylaşılan görüntüler, hayranlarının ilgisini çekti. 

Orhan Gencebay ve Tarkan’dan Hatasız Kul Olmaz düeti! O anlar ilgi gördü

Gencebay’ın sazıyla, Tarkan’ın güçlü sesiyle renk kattığı anlar izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Farklı müzik kuşaklarının iki sevilen ismini aynı ezgide buluşturan bu anlar, sosyal medyada da ilgi gördü. Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın saz performansına Tarkan’ın eşlik etmesi, müzikseverler için hoş bir sürpriz oldu.

“HATASIZ KUL OLMAZ” DÜETİ

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile megastar Tarkan, aynı ezgide buluştu. Sazını eline alan Orhan Gencebay, hafızalara kazınan eserlerinden “Hatasız Kul Olmaz”ı seslendirmeye başladı. Tarkan da usta sanatçıya eşlik ederek şarkıya renk kattı. İkilinin birlikte söylediği eser, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.

Orhan Gencebay ve Tarkan’dan Hatasız Kul Olmaz düeti! O anlar ilgi gördü

Farklı müzik kuşaklarının iki güçlü temsilcisini aynı şarkıda buluşturan bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Orhan Gencebay’ın sazıyla Tarkan’ın yorumunun bir araya gelmesi, hayranları için sürpriz bir müzik ziyafetine dönüştü. İkilinin “Hatasız Kul Olmaz” performansı, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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ETİKETLER
#orhan gencebay
#Tarkan
#Türk Müziği
#Pop Müziği
#Hatasız Kul Olmaz
#Magazin
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