Orhan Gencebay yıllarca içinde tuttuğu kırgınlığı ilk kez itiraf etti: "Beni aşağılamak için söylediler"

Güçlü sesi ve birbirinden başarılı şarkılarıyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında yer alan Orhan Gencebay, yıllar sonra geçmişte yaşadığı bir kırgınlığı itiraf etti. Şarkılarıyla milyonların günlünde taht kuran usta sanatçı, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Batsın Bu Dünya', 'Hatasız Kul Olmaz' ve 'Bir Teselli Ver' gibi popüler şarkılarıyla arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, yıllar sonra gelen sitem dolu sözleriyle magazin gündemine bomba gibi oturdu. Arabesk müziğine dair açıklamalarda bulunan usta sanatçı, yıllardır içinde tuttuğu kırgınlığı yeniden gündeme getirdi. Müzik kariyerinden ve geçmişte karşılaştığı eleştirilerden söz eden usta sanatçı, kendisiyle özdeşleşen bir tanımın aslında onu küçümsemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Orhan Gencebay, açıklamalarıyla kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

ORHAN GENCEBAY'DAN YILLAR SONRA GELEN KIRGINLIK İTİRAFI!

Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında yer alan Orhan Gencebay, güçlü sesi ve birbirinden güzel şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kurdu. Yarım asrı aşan sanat dünyasındaki başarısıyla, bestelediği yüzlerce eserle, kendine has müzik çizgisi ve enstrümanındaki ustalığıyla arabesk dünyasının usta isimleri arasında yer aldı.

Özellikle 'Batsın Bu Dünya', 'Hatasız Kul Olmaz' ve 'Bir Teselli Ver' gibi popüler şarkılarıyla arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Orhan Gencebay, şimdilerde açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan usta sanatçı, geçmişten günümüze uzanan kırgınlıklarını anlattı.

Yıllarca içinde tuttuğu kırgınlıkları yıllar sonra ilk kez itiraf eden Orhan Gencebay, müzik kariyerinden ve geçmişte karşılaştığı eleştirilerden bahsetti. kendisiyle özdeşleşen bir tanımın aslında onu küçümsemek amacıyla kullanıldığının altını çizen usta sanatçı, arabesk müziğine dair açıklamalarda bulundu.

Bu kavramın müzikte ayrı bir kategori olarak görülmesine karşı çıktığını ifade eden Gencebay, aynı zamanda genç müzisyenlerle de çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

"BENİ AŞAĞILAMAK İÇİN SÖYLEDİLER"

Müzik yolculuğuna ve sanat hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, konuk olduğu programda yıllardır kendisiyle anılan bir tanımın geçmişte onu aşağılamak amacıyla kullanıldığını anlattı. Usta sanatçı, konuşması sırasında yıllardır kendisine yakıştırılan 'arabeskçi' ifadesine dikkat çekti.

1960'lı yılların sonlarında ürettiği eserlerin yoğun ilgi görmesinin bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Orhan Gencebay, o dönemde kendisini küçümsemek isteyenlerin özellikle "arabeskçi" tanımını kullandığını ifade etti. Müzikte bu tarz bir kategorileşmeyi kabul etmediğinin altını çizen usta sanatçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bana özellikle arabeskçi diyerek beni sözüm ona aşağılamaya çalışmışlardı. Müzikte kesinlikle arabesk diye bir kategori, bir icraat yoktur. Bir yapı yoktur."

Uzun yıllardır icra ettiği kendi sanatını "serbest çalışmalar" olarak tanımlayan ve müziğe yenilik getirmeyi amaçladığını ifade eden Orhan Gencebay, açıklamalarında genç kuşağın üretimlerini de değerlendirerek rap sanatçılarıyla ortak bir projede yer almaya sıcak baktığını söyledi.

Usta sanatçı, müzik yolculuğuna Türk müziğini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla çıktığını vurgularken, farklı türleri bir araya getirmeye her zaman önem verdiğine de dikkat çekti.