Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, otomatik tabanca, uzun namlulu piyade tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığı: Daltonlar üyesi 5 kişi yakalandı "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. Örgüt içinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Cem Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığı yapıldığı tespit edildi. Eylemi gerçekleştirmek için Adana'dan gelen İbrahim Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı ve üzerinde ruhsatsız tabanca ile otomatik tabanca bulundu. Esenyurt'taki hücre evinde kalan Gaziantep'ten gelmiş şüpheliler Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. operasyonla yakalandı. Silahları temin ettiği belirlenen Çınar A., 1 Kasım'da yakalandı ve ikametinde 1 uzun namlulu piyade tüfeği ile 200 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin ilk beyanlarına göre, uygun şartların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtikleri değerlendiriliyor.

YUSUF CAN GÜNGÖR'ÜN TALİMATIYLA CEM GÖLBAŞI'NA KARŞI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

Eylemi gerçekleştirmek amacıyla Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İbrahim Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 Utaş marka otomatik tabanca ele geçirildi. Soruşturmanın devamında, şüphelinin Gaziantep'ten eylem amacıyla İstanbul'a gelen 3 kişiyle birlikte Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de yakalandı.

Şüphelilerin eylemde kullanmayı planladıkları silahları Çınar A.'dan temin ettiklerinin belirlenmesi üzerine 1 Kasım'da düzenlenen operasyonla Çınar A. yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet fişek ele geçirildi.



Şüphelilerin ilk beyanlarına göre Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları ancak uygun şartların oluşmaması nedeniyle eylemden vazgeçtikleri değerlendiriliyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.