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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:17

Sosyal medyada tetikçi grubu kurdular: 'Daltonlar' örgütü mensubu 90 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rusya'da bulunduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Daltonlar olarak da bilinen Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 90 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 76’sı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Sosyal medyada tetikçi grubu kurdular: 'Daltonlar' örgütü mensubu 90 şüpheli adliyeye sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 22:17

Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerinden olan liderliğini Beratcan Gökdemir’in yaptığı suç örgütünün İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlendi. 

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİ TOPLAYAN "KARDEŞLER" GRUBU DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturmada örgütün sosyal medya platformları üzerinden temin ettiği tetikçileri "Kardeşler" isimli grubuna dahil ettiği ve bu kişileri grup üzerinden eylem amacıyla yönlendirdiği tespit edildi. Grupta eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 34’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şüpheli belirlendi. 27 Ekim'de İstanbul merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van’ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 34’ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyada tetikçi grubu kurdular: 'Daltonlar' örgütü mensubu 90 şüpheli adliyeye sevk edildi

76 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 90 şüpheliden 76’sı tutuklama, 14’ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin 56’sı yetişkin, 20’si çocuk şüphelilerden oluştu. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 14 kişinin ise 4’ü yetişkin, 10’u çocuk şüpheli oldu. 6 çocuk şüpheli için konutu terk etmeme tedbiri talep edildi. Öte yandan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Beratcan Gökdemir’in ’da bulunduğu değerlendiriliyor.

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#whatsapp
#rusya
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Beratcan Gökdemir
#Kardeşler Grubu
#Gündem
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