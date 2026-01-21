Daltonlar ve Casperlar'a operasyon: 11 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölge huzurunu tehdit eden suç organizasyonlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Harekete geçen ekipler, Muğla’nın Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Datça ve Bodrum ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay illerinde operasyon gerçekleştirdi.

DALTONLAR VE CASPERLAR ÜYELERİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, kendilerini "Daltonlar" ve "Casperlar" olarak adlandıran organize suç örgütü üyesi toplam 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ile çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.