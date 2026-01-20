Menü Kapat
Gündem
 Murat Makas

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri

Yeni nesil suç örgütlerinin birbirlerine karşı gerçekleştirdiği eylemlerde çocukları tetikçi olarak kullandığı ortaya çıktı. Daltonlar ve Casperlar adlı çeteler birbirlerine çocuklarla saldırdı. Cinayetten gasba suçları bulunan bazı çocukların ifadeleri akıllara durgunluk verdi.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri
İstanbul ve çevresinde işlenen acımasızca cinayetlerde suç örgütlerinin çocukları kullanarak organize suçlara imza attırdığı ortaya çıktı. Casperlar ve Daltonlar üyeleri birbirine karşı 18 yaşından küçük çocukları tetikçi olarak kullandı.

Üyeler henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen, cinayetten gasba, 41 suç eylemine karıştı. Dört de cinayetten sorumlu tutuldular. İşte Casperlar çetesi üyesi çocukların işlediği cinayetlerin perde arkası:

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri

EYLEMLERDE ÇOCUK TETİKÇİLER KULLANILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Casperlar suç örgütüne üyesi oldukları öne sürülen 57 çocuğa dava açıldı.
Rakip çete Daltonlar'a yönelik eylemlerde 18 yaşından küçük tetikçilerin kullandığı da ortaya çıktı.

TELEFONLARINDAN SİLAHLI MASKELİ FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Daltonlar elebaşı Ahmet Timo'nun kuzeni Ercan Kaptan, Bahçelievler'de 31 Ağustos 2024'te, motosiklet kullanan 17 yaşındaki iki saldırgan tarafından öldürüldü.

Zanlıların, telefonlarında, balistik yelekler giyinmiş, ağır silahlar kuşanmış ve maskeli halde fotoğrafları bulundu.
Çocukların tetikçi olarak kullanıldığı cinayetler zinciri böyle başladı.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri

Ardından Sezer Kaya, 16 yaşındaki Hüseyin Asil, 17 yaşındaki Hamza Şahin öldürüldü.

"SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜZ"

Yakalanan bir çocuk yaştaki tetikçi, "Olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz." diye tehdide maruz kaldığını söyledi. Korku ve baskı altında suçları işlediğini ileri sürdü.

Casperlar ve Daltonlar savaşında çocuk tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! İşte cinayetler zinciri

Aralarında çocuk tetikçilerin de bulunduğu şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

