İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine darbe! 18 suç örgütü üyesi tutuklandı

İstanbul'da 1-13 Ocak tarihleri arasında haraç almak için iş yeri, ev ve otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operaysonla 18 suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 11:49

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 'da, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 1-13 Ocak tarihleri arasında haraç almak için iş yeri, ev ve otomobile gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet ekiplerinin çalışmalarının ardından Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Ataşehir, Çekmeköy ve Kadıköy'de saldırı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerine operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine darbe! 18 suç örgütü üyesi tutuklandı

Öte yandan meydana gelen 9 farklı olayından bazıları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin motosikletle olay yerine geldikleri, kurşunlama olayını gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI TUTUKLANDI

Polis, çalışmaların devamında adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için özel harekat destekli operasyon düzenledi. 18 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda evlerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 kısa namlulu otomatik silah, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da yeni nesil suç çetelerine darbe! 18 suç örgütü üyesi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

