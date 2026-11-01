CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16 puanı bulunan Kasımpaşa ile 18 puanlı Beşiktaş, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Kasımpaşa, ligde 13 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kasımpaşa, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Poku, Trossard, Vlahovic

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.