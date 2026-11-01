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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:00

CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kasımpaşa ile Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında kazanarak galibiyet serisini 3 maça yükseltmek isterken Beşiktaş da zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 14:00

'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16 puanı bulunan ile 18 puanlı , İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

KASIMPAŞA'NIN SON DURUMU

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Kasımpaşa, ligde 13 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Kasımpaşa, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, ligde 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Mendes, Rak-Sakyi, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Poku, Trossard, Vlahovic

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI MAÇ ANLATIMI

Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
#kasımpaşa
#Recep Tayyip Erdoğan Stadı
#Reşat Onur Coşkunses
#Spor
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