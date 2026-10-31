CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.
Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16 puanlı Fenerbahçe ile 12 puanı bulunan Göztepe, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve milli araya kadar Dirk Kuyt'ın görev yapacağı Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 kaybetmişti.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Göztepe, ligde 19 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Göztepe, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 2-0 yendi.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muric
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan
Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.