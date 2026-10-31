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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:15

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe ile Göztepe, bugün saat 19.00'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, derbi mağlubiyetinin ardından seyircisi önünde galibiyete uzanmak isterken Göztepe ise 5 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasından gelişmeler ve maçın canlı anlatımı haberimizde!

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor
KAYNAK:
Yasin Kerim Aşan
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 14:15

'de 10. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Futbolseverler, Süper Lig'in 10. haftasındaki maçlarda alınacak sonuçları merakla bekliyor.

HABERİN ÖZETİ

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşılaşıyor.
16 puanlı Fenerbahçe ile 12 puanlı Göztepe, İstanbul'da Chobani Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacak.
Fenerbahçe, 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; 23 gol attı, 8 gol yedi.
Göztepe, 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı; 19 gol attı, 16 gol yedi.
Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Süper Lig'de 10. haftanın sonucu merakla beklenen önemli maçlarından birinde 16 puanlı ile 12 puanı bulunan , 'da karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem yönetecek.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve milli araya kadar Dirk Kuyt'ın görev yapacağı Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, sahasında oynadığı 4 maçta ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligde 23 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 kaybetmişti.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

GÖZTEPE'NİN SON DURUMU

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Göztepe, ligde 19 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü. Göztepe, ligdeki son maçında sahasında karşılaştığı Arca Çorum FK'yi 2-0 yendi.

CANLI MAÇ ANLATIMI | Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Vedat Muric

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anjorin, Miroshi, Akonnor, Antunes, Henrique, Juan

FENERBAHÇE - GÖZTEPE CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#fenerbahçe
#göztepe
#Futbol
#trendyol süper lig
#oğuzhan çakır
#Spor
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