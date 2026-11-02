TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:01

Giresun'da define aranacak! Paranın yarısı bulan kişiye verilecek

Giresun'un Alucra ilçesinde yaklaşık 50 metrekarelik alanda define aranacak. ÇED süreci tamamlanan projede 7 kişinin görev alacağı açıklandı. 15 gün içinde tamamlanması planlanan kazı çalışmaları sonucu define bulunursa değerinin yarısı arayan kişiye verilecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Giresun'da define aranacak! Paranın yarısı bulan kişiye verilecek
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 09:01

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı köyünde 50 metrekarelik alanda define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ

Giresun'da define aranacak! Paranın yarısı bulan kişiye verilecek

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 50 metrekarelik alanda define arama projesi için ÇED süreci tamamlandı.
Proje, Fazlı V. tarafından yürütülecek ve en yakın müzeden görevlendirilecek iki uzman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını temsilen birer yerel temsilcinin gözetiminde yapılacak.
En fazla 10 metre derinlikte kazı yapılacak, 7 kişi görev alacak ve çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Projenin maliyeti 221 bin TL olarak bildirildi.
Mülkiyet haritasında yaylak alanı olarak görülen arazide gerekli tahsis amacı değişikliği izni, valilik onayı ve define arama ruhsatı alınmadan çalışmalara başlanamayacak.
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde define bulunması halinde, değerinin yüzde 50'si arayıcıya verilecek.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ARAMALARA 2 BAKANLIKTAN GÖZLEMCİ

Fazlı V. tarafından yürütülmesi planlanan proje, Yeşilyurt köyü 220 ada 7 parselde gerçekleştirilecek. Çalışmalar, en yakın müzeden görevlendirilecek iki uzman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını temsilen görevlendirilecek birer yerel temsilcinin gözetiminde yürütülecek.

Giresun'da define aranacak! Paranın yarısı bulan kişiye verilecek

7 KİŞİ GÖREV ALACAK

Proje kapsamında en fazla 10 metre derinlikte kazı yapılması ve 7 kişinin görev alacağı çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Projenin maliyetinin ise 221 bin TL olduğu bildirildi.

Mülkiyet haritasında yaylak alanı olarak görülen arazide gerekli tahsis amacı değişikliği izni alınmadan çalışmalara başlanamayacak. Kazı için ayrıca valilik onayı ve define arama ruhsatı alınması gerekiyor.

Giresun'da define aranacak! Paranın yarısı bulan kişiye verilecek

DEFİNENİN YARISI BULAN KİŞİNİN OLACAK

Proje dosyasında yer alan mevzuat hükümlerine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde yapılan aramalarda define bulunması halinde değerinin yüzde 50'sinin arayıcıya verilmesi öngörülüyor.

Define değerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği kaydedildi. Kazı çalışmalarının müze uzmanları ve ilgili kurum temsilcilerinin gözetiminde yapılması planlanıyor. Çalışmalar sırasında kültür veya tabiat varlığına rastlanması halinde kazı durdurularak, yetkililere haber verilecek. Buluntular, Kültür ve Turizm Bakanlığınca görevlendirilecek en az üç uzman tarafından incelenecek. Kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki eserler müzelere teslim edilirken, define olarak değerlendirilen buluntular ise ilgili işlemlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor: İlk taslak belli oldu
Yurt dışından kıyafet getirenler dikkat! Bakanlıktan '430 Euro' vergi uyarısı
ETİKETLER
#İçişleri Bakanlığı
#hazine ve maliye bakanlığı
#yeşilyurt
#Çevre Şehircilik Ve Iklim Değişikliği Bakanlığı
#Alucra
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.