Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, yanlarında getirdikleri eşyalara uygulanan 430 avroluk vergi sınırıyla ilgili uyarıda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Yurt dışından kıyafet getirenler dikkat! Bakanlıktan '430 Euro' vergi uyarısı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından gelen yolcuların kişisel eşyaları ile hediyelik eşyalarına uygulanan gümrük vergisi muafiyetleri ve sınırları hakkında açıklamada bulundu. Yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kişisel kıyafetlerinde 430 avro sınırı uygulanmamakta olup bu eşyalar gümrük vergisinden muaftır. 430 avroluk sınır, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. 15 yaşından küçük yolcular için hediyelik eşya sınırı 150 avro olarak belirlenmiştir. Belirlenen sınırın aşılması durumunda gümrük vergilendirmesi uygulanabilmektedir.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bekir Kaplan şu bilgileri verdi:

KİŞİSEL KIYAFETLERE GÜMRÜK VERGİSİ YOK

"Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir.

Kişisel kıyafetlerde 430 Euro sınırı uygulanmıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır."

Yurt dışından dönen yolcuların yanlarında getirdikleri hediyelik eşyalara ilişkin sınırın farklı olduğuna dikkat çeken Bekir Kaplan, açıklamasına şöyle devam etti:

430 EURO'LUK SINIR UYARISI

"430 Euro'luk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir. Aynı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 Euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 Euro'dur.

Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır."