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Ekonomi
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 19:30

TÜRK-İŞ'ten vergi çıkışı: Gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanların ödediğini belirterek vergi adaleti çağrısı yaptı. İşçilerin kuyumcu, avukat ve müteahhitlerden oransal olarak daha fazla vergi ödememesi gerektiğini vurguladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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TÜRK-İŞ'ten vergi çıkışı: Gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 19:30

  Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli." dedi.

HABERİN ÖZETİ

TÜRK-İŞ'ten vergi çıkışı: Gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Türkiye'de gelir vergisinin büyük kısmını çalışanların ödediğini ve adil bir vergi politikası ile sendikal örgütlenmenin önemini vurguladı.
Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor.
Alemdar, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini belirtti.
Sendikal örgütlenmenin Türkiye'de yüzde 15'in, özel sektörde ise yüzde 6'nın üzerine çıkamadığını ifade etti.
Koop-İş Sendikası'nın Dyson ve Benetton'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürdürdüğü bilgisi verildi.
Koop-İş'in AVM'lerde haftada iki gün izin ve 40 saat çalışma standardını getirdiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
TÜRK-İŞ'ten vergi çıkışı: Gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor

"OCAK AYINDA ALDIĞIMIZ ÜCRETİ ARALIK AYINDA DA ALMAK İSTİYORUZ"

Eyüp Alemdar, çalışanların hem gelirleri hem de tüketimleri üzerinden yüksek vergiler ödediğine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli." dedi.

"AVM'LERDE İKİ GÜN İZNİ STANDART HALE GETİRDİK"

Koop-İş Sendikası'nın AVM'lerde örgütlü olduğu mağazalarda çığır açan haklar kazandığını belirten Alemdar, "Haftada 40 saat çalışmayı, haftada iki gün izni neredeyse standart hale getirdik. Ücretlerde önemli artışlar sağladık. Sosyal yardımlarda, ikramiyelerde, izin haklarında pek çok düzenleme yaptık. Üyelerimizin aile bütçesine katkı veren, tecrübesinin karşılığını almasını sağlayan, çalışma hayatını iyileştiren kazanımlar elde ettik. Her yeni sözleşmede mevcut haklarımızı korumak, bunlara yenilerini eklemek için çalıştık. Mağazacılık sektörüne örnek olacak düzenlemelere imza attık. Sendikalı olmanın, Koop-İş ailesinin bir parçası olmanın farkını ortaya koyduk." diye konuştu.

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#Dyson
#türk-iş
#Koop-İş Sendikası
#Eyüp Alemdar
#Benetton
#Ekonomi
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