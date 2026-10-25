TÜRK-İŞ'ten vergi çıkışı: Gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli." dedi.
Eyüp Alemdar, çalışanların hem gelirleri hem de tüketimleri üzerinden yüksek vergiler ödediğine dikkati çekerek, "Ülkemizdeki gelir vergisinin yüzde 65'ini çalışanlar ödüyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Ocak ayında aldığımız ücreti, aralık ayında da almak istiyoruz. İşçiler, oransal olarak kuyumcudan, avukattan, müteahhitten daha fazla vergi vermemeli." dedi.
Koop-İş Sendikası'nın AVM'lerde örgütlü olduğu mağazalarda çığır açan haklar kazandığını belirten Alemdar, "Haftada 40 saat çalışmayı, haftada iki gün izni neredeyse standart hale getirdik. Ücretlerde önemli artışlar sağladık. Sosyal yardımlarda, ikramiyelerde, izin haklarında pek çok düzenleme yaptık. Üyelerimizin aile bütçesine katkı veren, tecrübesinin karşılığını almasını sağlayan, çalışma hayatını iyileştiren kazanımlar elde ettik. Her yeni sözleşmede mevcut haklarımızı korumak, bunlara yenilerini eklemek için çalıştık. Mağazacılık sektörüne örnek olacak düzenlemelere imza attık. Sendikalı olmanın, Koop-İş ailesinin bir parçası olmanın farkını ortaya koyduk." diye konuştu.