Asgari ücret için 3 senaryo: İşte tavan rakam beklentisi

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Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi! Masadaki %25, %28,4 ve %30'luk zam senaryoları netleşirken, halen 28.075,50 TL olan net asgari ücretin 35 bin TL ile 36 bin 500 TL aralığına yükselmesi bekleniyor.
İşte masadaki 3 kritik senaryo ve rakam rakam hesaplar...
ASGARİ ÜCRETTE İLK SENARYO: %25 ZAMLA NET MAAŞ 35 BİNİ AŞIYOR
Asgari ücret maratonu öncesinde masadaki ilk ve en düşük zam senaryosunu %25’lik artış oluşturuyor. Halen brüt 33.030 TL, net ise 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücrete %25 zam yapılması halinde brüt ücret 41.287,50 TL’ye, çalışanın eline geçecek net ücret ise 35.095 TL’ye yükseliyor. Bu senaryoda çalışanın aylık gelirindeki net artış 7.019 TL seviyesinde kalırken, maaşlar her koşulda 35 bin TL psikolojik eşiğinin üzerine tırmanıyor.
OVP VE PİYASA BEKLENTİSİ: 36 BİN TL EŞİĞİ AŞILIYOR
Hükümetin Orta Vadeli Program’da (OVP) öngördüğü %28,4’lük yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında ise hesaplar değişiyor. %28,4’lük artış durumunda net asgari ücret 36.049 TL’ye ulaşırken, çalışanın aylık net kazancı 7.973 TL artış gösteriyor. Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki %29,61’lik beklentiye göre yapılan hesaplamada ise net ücret 36.389 TL’yi buluyor; bu da resmi tahmin ile piyasa beklentisi arasında aylık 340 TL’lik bir fark yaratıyor.
TAVAN SENARYO %30: NET MAAŞTA 36 BİN 500 TL HEDEFİ
Masadaki en güçlü ve yüksek beklentiyi simgeleyen %30’luk zam senaryosunda brüt asgari ücret 42.939 TL’ye, net ücret ise 36.500 TL’ye kadar tırmanıyor. Geçen yıl yapılan %27’lik zam oranı hatırlatılırken, özellikle Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun %29,73 seviyesine ulaşması, komisyon üzerindeki zam beklentisini %30 bandına yaklaştırıyor. %30 zam durumunda çalışanın cebine girecek ilave fark aylık yaklaşık 8.400 TL’yi buluyor.
GERÇEKLEŞEN ENFLASYON TABANI 34 BİN 903 TL’Yİ İŞARET EDİYOR
Yıl sonu tahminlerinin yanı sıra gerçekleşen enflasyon verileri de alt sınırı belirliyor. Ocak-eylül dönemini kapsayan ilk 9 ayda tüketici fiyatları %24,32 oranında arttı. Bu oran mevcut net ücrete doğrudan yansıtıldığında ortaya 34.903 TL’lik bir taban rakam çıkıyor. Ancak yıllık enflasyonun %30 sınırında seyretmesi nedeniyle çalışan kanadında beklentiler 34.903 TL’lik taban rakamın epey üzerinde, 36 bin TL civarında şekilleniyor.
KRİTİK TAKVİM VE DİĞER ÖDEMELERE DOĞRUDAN ETKİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları doğrultusunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına Aralık ayının başında başlayacak ve yeni tutar ay sonuna doğru netleşecek. Belirlenecek yeni asgari ücret yalnızca maaş bordrolarını değiştirmekle kalmayacak; kıdem tazminatı tavanından sosyal yardım ödemelerine kadar geniş bir yelpazeyi etkileyecek.
31 ARALIK İÇİN 'ESKİ TARİFE' UYARISI
Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya tutarları da otomatik olarak zamlanacak. Yüksek tarifeden etkilenmek istemeyen vatandaşların borçlanma başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları halinde mevcut asgari ücret tarifesinden yararlanabileceği ifade ediliyor.