Asgari ücret için 3 senaryo: İşte tavan rakam beklentisi

ASGARİ ÜCRETTE İLK SENARYO: %25 ZAMLA NET MAAŞ 35 BİNİ AŞIYOR

Asgari ücret maratonu öncesinde masadaki ilk ve en düşük zam senaryosunu %25’lik artış oluşturuyor. Halen brüt 33.030 TL, net ise 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücrete %25 zam yapılması halinde brüt ücret 41.287,50 TL’ye, çalışanın eline geçecek net ücret ise 35.095 TL’ye yükseliyor. Bu senaryoda çalışanın aylık gelirindeki net artış 7.019 TL seviyesinde kalırken, maaşlar her koşulda 35 bin TL psikolojik eşiğinin üzerine tırmanıyor.