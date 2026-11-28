Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçları baz alınarak 2026'da en zeki öğrencilere sahip ülkeler sıralaması yapıldı.

Visual Capitalist tarafından OECD'nin PISA 2025 verileri temel alınarak hazırlanan rapora göre, öğrencilerin fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerindeki genel ortalamaları baz alındığında listenin zirvesine Çin (Pekin, Şanghay, Jiangsu ve Zhejiang bölgeleri) yerleşti.

Çin; genel ortalamada 578.7, fen bilimlerinde 597 ve matematikte 612 puan alarak bu üç kategoride de dünya birincisi oldu. Okuma becerilerinde ise 535 puanla Singapur birinciliği göğüsledi. Singapur genel sıralamada 552.7 puanla ikinci olurken, onu 531.3 puanla Tayvan takip etti. İlk 8 sıranın 7'sini Asya ülkeleri ve ekonomileri oluştururken, Avrupa'dan ilk 10'a girebilen tek ülkeler 7. sıradaki Estonya (511.3) ve 9. sıradaki Birleşik Krallık (497.7) oldu.

TÜRKİYE'NİN PISA 2025 KARNESİ

Listede Türkiye, 476.0 genel ortalama puanı ile 21. sırada kendine yer buldu. Türkiye'nin alan bazlı puan dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

• Fen Bilimleri: 494 puan

• Okuma Becerileri: 472 puan

• Matematik: 462 puan

Türkiye bu sonuçlarla İtalya (475.0), Almanya (471.7), İsveç (471.7), Hollanda (469.7) ve Fransa (465.7) gibi pek çok Avrupa ülkesini genel ortalamada geride bırakmayı başardı.

İŞTE 2026'DA EN ZEKİ ÖĞRENCİLERE SAHİP ÜLKELER