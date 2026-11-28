Bolu'nun Yedigöller bölgesine geziye giden 10 kız çocuğu ve beraberindeki 3 görevliden saatlerce haber alınamaması üzerine ekipler gece saatlerinde harekete geçti. Araçlarının bataklığa saplandığı belirlenen çocuklar ve görevliler, ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş'ın sevinç gözyaşları: Bolu'da kaybolan çocukların kurtarıldığını böyle öğrendi Bolu Yedigöller'de bataklığa saplanan araçlarındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Bolu Yedigöller bölgesinde geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevliden saatlerce haber alınamamıştı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda araçlarının bataklığa saplandığı tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurtarma haberini alır almaz sevinçle tepki verdi. Bakan Göktaş, durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdi.

HABERİ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ise mahsur kalanların kurtarıldığı haberini ilk aldığı anlara ait verdiği sevinç dolu tepkisi ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Bakan Göktaş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak son durum hakkında bilgi verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR MÜJDELİ HABERİ ALDIK"

Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu gece saatlerinde bildirmişti.

Göktaş, sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığı, valilikler, valiler, AFAD, jandarma, askeri personel, komutanlar, Orman Genel Müdürlüğü ile sahadaki bütün personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."