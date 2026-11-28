Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Al Sharq Forum 2026'da önemli açıklamalarda bulundu. Müslüman dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara ortak çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgesel sahiplenmenin dayanışmayı kalıcı ve somut iş birliğine dönüştürmenin en etkili yolu olduğunu söyledi.

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HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'dan Mekke İttifakı mesajı: 'Daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacak' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Sharq Forum 2026'da bir konuşma gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Sharq Forum 2026'da konuştu. Konuşmanın içeriğine dair detaylar verilen YouTube linkinde bulunmaktadır.

"BÖLGEMİZDE BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Dayanışmamızı güçlendirmenin ve bunu eyleme dönüştürmenin en kesin yolu ise bölgesel sahiplenmedir. Bir kararın sonuçlarıyla yaşamak zorunda olanlar, işte o kararın şekillendirilmesinde de öncülük etmelidir. Bölgesel sahiplenme, dünyanın geri kalanından izolasyon anlamına gelmez. Tam aksine diğer uluslararası aktörlerle etkileşim kurmak için çok daha sağlam bir temel sağlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgesel sahiplenmeyi dış politikasının mihenk taşı hâline getirmiştir. Biz problemlerimize sahip çıkmalıyız ve bölgemizde birlikte hareket etmeliyiz. İşte bu ilkenin Müslüman dünyanın dört bir yanında somut bir hâl aldığını görmekten de memnuniyet duyuyoruz.

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI GENİŞLEYEBİLİR" MESAJI

Son dönemde yaşanan iki örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortaklaşa kurduğu Mekke Savunma İttifakı'dır. Dün Pakistan'da ikinci Stratejik Politika ve Savunma Komitesi toplantısına katıldım. Her bir ülke, bu bölgemizdeki zorlukların üstesinden gelmek için kendine özgü yetenekler ve değerli deneyimler getiriyor. İşte bu ittifak aracılığıyla daha geniş olan bölgemizin hizmetinde kolektif savunmayı sağlama taahhüdünde bulunuyoruz. Mekke İttifakı kurumsal kapasitesini güçlendirdikçe diğer bölge ülkelerinin katılımıyla da daha kapsayıcı bir yapıya kavuşacaktır.

İkincisi ise takip ettiğiniz üzere Bölgesel Dörtlü. Bu, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte oluşturduğumuz bir istişare ve iş birliği platformudur. Karmaşık bölgesel zorluklara ortak çözümler üretmek amacıyla kurulmuş açık ve sonuç odaklı bir diyalog mekanizmasıdır. Bu girişimler bölgesel sahiplenmenin dayanışmayı somut ve kalıcı bir iş birliğine nasıl dönüştürebileceğini açık bir biçimde göstermektedir.

Güvenliğin yanı sıra iş birliğimizi şu alanlara da genişletmeliyiz: ekonomik entegrasyon, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, bağlantıların artırılması, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kolektif kapasitenin geliştirilmesi.

Mekke İttifakı ve Bölgesel Dörtlü gibi işlevsel ve etkili bölgesel mekanizmalar daha istikrarlı ve dengeli bir uluslararası düzenin kurulmasında hayati öneme sahiptir. Ancak istikrar tek başına yeterli değildir. Amacımız sadece mevcut sistem içinde daha fazla etki kazanmak değil, aynı zamanda adalet ve meşruiyete dayalı daha kapsayıcı ve temsili bir sistem oluşturmak olmalıdır. Bu anlayışla Müslüman dünyası insanlığın ortak vicdanını derinden inciten konularda tek bir ses olarak konuşmalı ve bir örnek teşkil etmelidir.

FİLİSTİN MESAJI: ASLA PES ETMEYECEĞİZ

Bizim için örneğin Filistin, en önemli ahlaki pusula olmaya devam etmektedir. Gazze'deki soykırıma ve Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne karşı durduk ve şu konularda da öncülük etmeye devam etmeliyiz: insani yardımın ulaştırılması, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi, özgürlük ve adalet hâkim olana kadar Filistin davasının savunulması. Bugün yorulmadan çalışıyoruz ve adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar asla pes etmeyeceğiz. Bu barış sadece başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğu iki devletli bir çözüm yoluyla mümkün olabilir.

Kardeşlerim, uluslarımız doğal olarak belirli konularda farklı bakış açılarına sahip olabilirler. Ancak toplumlarımız arasındaki güçlü bağları asla gözden kaçırmamalıyız. Şu anda yaptığımız seçimler, ortaya çıkan uluslararası düzenin yapısını şekillendirmemize yardımcı olacaktır. Gelecek neslin liderleri olarak işte şimdi sizin zamanınız. İşlevsel ve ileriye dönük iş birliğini güçlendirmelisiniz. Ortak değerleri somut adımlara dönüştürmelisiniz ve güveni kurumsallaştırmalısınız. Katkınız ve bağlılığınız Müslüman dünyasının geleceği için hayati önem taşıyor.

Sizin nesliniz, ortak davalarımızı ileriye taşımak için olağanüstü bir yeteneğe, enerjiye ve verimli bir ortak zemine sahip. Sizler, bizim neslimizin henüz hayal bile edemediği yeni iş birliği yollarının öncülüğünü yapacak vizyona sahipsiniz. Sınırları aşan bilgi, teknoloji ve ağlara eşi benzeri görülmemiş bir erişime sahipsiniz. İşte bunları sadece kendi hedeflerinizi gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda toplumlarımız arasında kalıcı bağlar kurmak için de kullanın. Kim olduğunuzu belirleyen geçmişiniz ya da kimliğiniz değildir; fiilleriniz, yaptıklarınız sizin kim olduğunuzu tanımlar.