Altın piyasasında gözler Aralık ayına çevrilirken yatırımcıların aklında tek bir soru var: Gram altında düşüş sürecek mi, yoksa yeni bir yükseliş dalgası mı başlayacak?

Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a altın fiyatlarının seyrini belirleyecek kritik gelişmelere dikkat çekerek gram altın için 6 bin TL seviyesini işaret etti. Fed'in faiz kararı, ABD-İran gerilimi ve 2027 yılında artabilecek jeopolitik risklerin altın piyasasına etkisini değerlendiren Humar, yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Peki, Aralık ayında altın bozdurmak mı, elde tutmak mı daha mantıklı? Gram altın 5 bin 300 TL'nin altına iner mi?

Aralık ayında altın yatırımcısını ne bekliyor? Gram ve ons altında nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Öncelikle şunu ifade etmek isterim: Altını değerlendirirken yalnızca Türkiye'deki fiyat hareketlerine değil, küresel ekonomik konjonktüre bakmak gerekiyor. Çünkü altın, uluslararası piyasalarda fiyatlanan bir değerli maden. ABD Merkez Bankası'nın para politikası, doların seyri, tahvil faizleri ve jeopolitik gelişmeler altının yönünü belirleyen temel unsurlar.

Benim şahsi kanaatim, Aralık ayında gram altının ağırlıklı olarak 5.400-6.000 TL bandında hareket edebileceği yönünde. Elbette 5.300 TL seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimalini de tamamen göz ardı etmiyorum. Ancak 5.300 TL'nin çok daha altındaki seviyelerin oluşmasını mevcut koşullarda güçlü bir ana senaryo olarak görmüyorum.

Dönem Beklenen Fiyat Aralığı (TL) Olası Geri Çekilme Seviyesi (TL) Düşük İhtimalli Senaryo (TL) Aralık Ayı 5.400 - 6.000 TL 5.300 TL 5.300 TL'nin çok altı

Burada özellikle yatırımcıların şunu anlamasını isterim: Altında her geri çekilme bir çöküş, her yükseliş de yeni bir rekorun habercisi değildir. Piyasalar zaman zaman dinlenir, kazançlar realize edilir ve yeni fiyat dengeleri oluşur.

Ons altın tarafında ise ABD faizleri, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını düşünüyorum. Gram altının yalnızca ons altından ibaret olmadığını, dolar/TL kurunun da fiyat üzerinde etkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla ons altındaki hareket ile gram altındaki hareket her zaman aynı oranda gerçekleşmez.

Ben yatırımcıya Aralık ayında tek yönlü bir yükseliş beklentisiyle hareket etmemesini, fiyatlardaki dalgalanmaları ve küresel gelişmeleri birlikte değerlendirmesini öneririm.

Fed'den faiz indirimi gelirse altında sert bir yükseliş yaşanır mı?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Açıkçası ben böyle bir durumda altında çok sert ve majör bir yükseliş yaşanacağını düşünmüyorum. Bir miktar yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ancak faiz indirimi gerçekleşti diye altının mutlaka güçlü bir ralli yapacağını söylemek doğru olmaz.

Çünkü finansal piyasalar bugünü değil, büyük ölçüde yarına ilişkin beklentileri fiyatlar. Yani piyasadaki bütün yatırımcılar bir faiz indirimini zaten bekliyorsa karar açıklandığında bunun önemli bir bölümü fiyatların içerisinde yer almış olabilir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından Aralık ayında faiz artırımı ihtimalini de masada tutuyorum. Hatta şahsi kanaatim, mevcut ekonomik koşullar ve enflasyon görünümü dikkate alındığında böyle bir adımın ihtimal dışı olmadığı yönünde.

Tabii bu benim kişisel ekonomik değerlendirmemdir; piyasanın genel beklentisiyle aynı yönde olmak zorunda değil.

Burada bir hususun altını çizmek istiyorum: Faiz ile altın arasında tarih boyunca önemli bir ilişki bulunuyor. Faizler yükseldiğinde faiz getirisi olmayan altının elde tutulmasının fırsat maliyeti artabilir. Ancak bu ilişki her zaman mekanik biçimde çalışmaz. Jeopolitik riskler, doların değeri ve yatırımcıların güvenli liman arayışı bu dengeyi değiştirebilir.

Kısacası altın yatırımcısı yalnızca faiz kararına bakarak pozisyon almamalı.

ABD-İran gerilimi ve küresel jeopolitik riskler altını yeniden uçurabilir mi?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Kesinlikle. Hatta altının önümüzdeki dönemdeki en önemli yükseliş dinamiklerinden birinin jeopolitik riskler olabileceğini düşünüyorum.

Bugün dünyada yalnızca ekonomik bir dönüşüm yaşanmıyor; aynı zamanda siyasi ve askeri dengeler de yeniden şekilleniyor. ABD-İran ilişkileri, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemi küresel piyasalar açısından son derece önemli.

Trump'ın son açıklamalarına baktığımızda da İran konusunda belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Reuters'ın 19 Kasım 2026 tarihli haberine göre Trump, İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda karar vermek için 2027 yılının başını işaret etti. Daha önce de askeri seçeneklerin gündemde olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

Dolayısıyla burada henüz kesinleşmiş yeni bir saldırı kararından değil, devam eden bir jeopolitik riskten söz ediyoruz.

Benim özellikle dikkat çekmek istediğim nokta 2027 yılı. Eğer ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanır, askeri müdahale ihtimali güçlenir veya bölgesel çatışma genişlerse altın fiyatlarında çok daha sert hareketler görebiliriz.

SAVAŞIN KENDİSİ KADAR, SAVAŞ İHTİMALİ DE PİYASALARI ETKİLER

Şöyle bir örnek vereyim: Bir bölgede henüz yangın çıkmamış olabilir ama insanlar yangın çıkma ihtimalini ciddi görüyorsa önceden tedbir almaya başlar. Finansal piyasalar da buna benzer şekilde çalışır. Risk henüz gerçekleşmeden fiyatlanabilir.

Altın da tarih boyunca belirsizliğin, güvensizliğin ve finansal endişelerin arttığı dönemlerde yatırımcıların yöneldiği önemli varlıklardan biri olmuştur.

Burada Türkiye'deki siyasi gelişmelerin veya iç politikadaki günlük tartışmaların altın üzerindeki etkisini de abartmamak gerekir. Elbette Türkiye'de dolar/TL kuru gram altın fiyatını etkiler. Ancak ons altının küresel yönünü belirleyen esas dinamikler uluslararası piyasalardır.

Benim düşüncem, 2027 yılına yaklaşırken jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin daha fazla hissedilebileceği yönünde.

2026 yılının son ayında altın bozdurmak mı, elde tutmak mı daha mantıklı?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Bu soruya herkes için geçerli, tek ve kesin bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü yatırımcının altını hangi amaçla aldığı, hangi maliyetle portföyüne eklediği, nakit ihtiyacı ve yatırım vadesi birbirinden farklı.

Ben altına yalnızca kısa vadede kazanç sağlayan bir yatırım aracı olarak bakmıyorum. Altın aynı zamanda bir değer saklama aracı, bir tasarruf enstrümanı ve uzun vadeli portföy çeşitlendirmesinin önemli bir parçasıdır.

BURADA YATIRIMCIYA ŞU SORUYU SORMAK GEREKİYOR: ALTINI NEDEN BOZDURUYORSUNUZ?

Eğer kişi altını çok daha düşük seviyelerden aldıysa, belirli bir getiri elde ettiyse ve bugün bir nakit ihtiyacı bulunuyorsa kârının bir kısmını realize etmeyi değerlendirebilir. Ancak yalnızca fiyat birkaç gündür geriledi diye elindeki altını aceleyle satmak da doğru bir yaklaşım olmayabilir.

Benim şahsi kanaatim, altının uzun vadeli tasarruf aracı olarak portföylerde belirli bir ağırlıkta tutulmasının anlamlı olduğu yönünde. Elbette bu ağırlık kişinin gelirine, risk algısına, nakit ihtiyacına ve diğer yatırımlarına göre değişmelidir.

Burada eski bir iktisadi anlayışı hatırlatmak isterim: Varlığı korumak kadar, o varlığa ne zaman ve hangi amaçla ihtiyaç duyacağını bilmek de önemlidir.

Bazen yatırımcı kazandığını zanneder ama aslında yalnızca ekranda yükselen bir rakam görmüştür. Gerçek kazanç, doğru zamanda ve doğru amaçla alınan ekonomik karardır.

Dolayısıyla benim yaklaşımım ne koşulsuz altın satın almak ne de koşulsuz altın satmaktır. Önemli olan, yatırımcının kendi finansal gerçekliğini bilerek hareket etmesidir.

Son olarak şunu söylemek isterim: Yatırım dünyasında en büyük yanılgılardan biri, geleceği kesin olarak bildiğini zannetmektir.

Piyasalar her zaman bizim beklentilerimize göre hareket etmez. Bazen en güçlü yükseliş beklentisinin olduğu dönemde düşüş yaşanır, bazen de kimsenin beklemediği bir gelişme fiyatları yukarı taşır.

Benim yatırımcıya yıllardır söylediğim bir yaklaşım var: Önce biriktirin, sonra öğrenin, sonra yatırım yapın ve en önemlisi sabredin. Sabırlı olmak, yatırım yaparken en önemli davranış biçimidir.

Çünkü tasarruf etmek bir alışkanlık, yatırım yapmak bir bilgi meselesi, sabretmek ise bir karakter meselesidir. Altında da asıl mesele her gün fiyat ekranına bakmak değil, sahip olduğunuz varlığı hangi ekonomik gerekçeyle taşıdığınızı bilmektir. Bunların tamamı şahsi ekonomik değerlendirmelerimdir; kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.