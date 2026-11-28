Küresel piyasalarda art arda yaşanan şoklar, Orta Doğu’daki gerilim ve yatırım fonlarında patlak veren kriz Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını yeniden gündeme taşıdı. IMF’den Türkiye’ye gelen olumlu değerlendirme dikkat çekerken, gözler bundan sonraki süreçte atılacak adımlara çevrildi. Peki Türkiye ekonomisini önümüzdeki dönemde neler bekliyor? Enflasyonda düşüş kalıcı olacak mı, döviz ve altın piyasalarında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Ekonomist Necmettin Batırel, merak edilen gelişmeleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

BAtırel, "Uluslararası Para Fonu (IMF), Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca yılda bir kez üye ülkelerin ekonomik durumunu ve makroekonomik politikalarını düzenli olarak inceler. Bu kapsamda rutin gözetim ve değerlendirmelerde bulunur.

IMF, 27-28 Kasım 2026 tarihli 4. Madde konsültasyonu kapsamında yayımladığı 2026 Article IV heyeti sonuç açıklamasında, Türkiye'nin Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enerji şokuna ve Eylül 2026'da yaşanan yatırım fonu krizine rağmen politika adımları ve bankacılık sisteminin direnci üzerinden olumlu değerlendirmelerde bulundu. Fon krizini ise finansal istikrarın bankacılığa sıçramadığı, ancak denetim ve şeffaflık gerektiren bir stres başlığı olarak ele aldı." dedi.

IMF TÜRK EKONOMİSİNİ NASIL POZİTİF DEĞERLENDİRDİ?

Şoklara karşı politika cevabı: Yetkililerin kararlı ve zamanında attığı adımların enerji fiyat şokunun enflasyona etkisini sınırladığı ve finansal istikrarı koruduğu belirtildi. Merkez Bankası'nın mart ayındaki sıkılaştırma adımıyla enflasyonun mayıs ayında yüzde 32,6 olan seviyesinden ekim ayında yüzde 29,8'e gerilediğine dikkat çekildi.

Bankacılık sisteminin dayanıklılığı: Sermaye tamponlarının azalmasına rağmen yasal sınırların üzerinde kaldığı, stres testlerinin ise bankaların faiz ve kur şoklarını karşılayabileceğini gösterdiği ifade edildi.

TL'ye güven ve mali disiplin: Fon stresi sırasında hanehalkının döviz talebinde belirgin bir artış görülmediği, TL'ye güvenin korunduğu ve zorlu koşullara rağmen mali disiplinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Reform çerçevesi: On İkinci Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin kayıt dışılığı azaltma, eğitim, teknolojik dönüşüm ve yatırım ortamına ilişkin hedeflerinin yapısal reformlarla desteklenebileceği vurgulandı.

IMF'ye göre, Eylül 2026'da yatırım fonlarında yaşanan strese karşı alınan likidite ve gözetim önlemleri, sorunun bankacılık sistemine geniş çaplı sıçramasını engelledi. Bu nedenle IMF, krizi bir "bankacılık çöküşü" değil, yönetilmiş bir yatırım fonu stresi olarak tanımladı.

IMF değerlendirmesinde rezervlerdeki gerileme (20 Kasım itibarıyla 142 milyar dolar), hem sermaye çıkışlarının karşılanması hem de altın fiyatları ve küresel risk iştahındaki zayıflama gibi unsurlarla birlikte ele alındı.

Eylül ayında yatırım fonlarında yaşanan strese rağmen likidite ve denetim adımlarının sorunun piyasa geneline yayılmasını önlediği, hanehalkının döviz talebinde belirgin bir artış yaşanmadığı ve TL'ye güvenin korunduğu ifade edildi.

Zorlu makroekonomik koşullara ve akaryakıt vergisi indirimleriyle enflasyonu frenleme çabalarına rağmen bütçe tarafında mali disiplinin korunduğuna dikkat çekildi.

Peş peşe gelen ekonomik şoklara rağmen bankacılık sektörünün sermaye tamponlarının yasal sınırların üzerinde kaldığı ve stres testlerinin (simülasyonların), sektörün olası faiz artışları ile kur oynaklığını karşılayabilecek güçte olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Sonuç: IMF, Türk ekonomisine olumlu not verdi.