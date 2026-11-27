Merkez Bankası’nın yerli altın alımlarına ara vermesi, altın piyasasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Kararın arkasında yalnızca fiziki altın arzını artırma hedefi mi var, yoksa Türk lirası likiditesini kontrol altına almaya yönelik daha büyük bir hamle mi? Yerli altın piyasaya yönelirken gram altın fiyatları ve yatırımcıyı neler bekliyor? Ekonomist Necmettin Batırel, piyasaların merak ettiği soruları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Merkez Bankası, yurt içinde cevherden üretilen altın alımlarına geçici olarak ara vererek iç piyasadaki fiziki arzı artırmayı ve TL likidite çıkışını sınırlamayı hedefledi. Bu karar, yalnızca yerli madenlerden üretilen altınların TL karşılığı alımını kapsıyor olup küresel rezerv yönetimini tamamen durdurma anlamı taşımıyor.

FİZİKİ ALTIN BULUNABİLİRLİĞİ ARTACAK

Merkez Bankası, yerli üreticiden altın satın alırken piyasaya doğrudan Türk lirası enjekte ediyordu. Peki, alımlara ara verilmesiyle piyasadaki likidite mekanizması nasıl dengelenecek?

Necmettin Batırel: Doğrudan TL enjeksiyonu kesilecek. Alım yapılmaması, altın karşılığında piyasaya sürülen fazla TL likiditesinin önünü keserek parasal sıkılaşmayı ve likidite kontrolünü destekleyecek.

Türkiye'nin yıllık yaklaşık 30 tonluk yerli cevher üretimi doğrudan iç piyasaya yönlendirilecek. Böylece fiziki altın bulunabilirliği artacak. Bu adım, yurt içi ve küresel altın fiyatları arasındaki makasın (fiyat farkının) daralmasına zemin hazırlayacak.

Karar, rezerv kaybını tek başına tamamen durdurmasa da kompozisyon ve cari denge üzerinden dolaylı koruma sağlayacak.

Döviz çıkışı sınırlanacak. Yerli altının iç piyasaya sunulması, yurt dışından altın ithalatı ihtiyacını azaltarak cari açık ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletecek.

Merkez Bankasının yaklaşık 800 tonluk altın rezervi var ve toplam rezervlerin yüzde 60'ından fazlası altından oluşuyor. Küresel ons fiyatlarındaki gerilemeler ile son fon krizinin meydana getirdiği 10 milyar doları aşan rezerv azalışı dikkate alındığında, Merkez Bankası altın ağırlığını sabit tutarak rezerv kompozisyonunu dengelemeye çalışıyor.

Alımların durdurulması, Türk lirası üzerinde kısa vadede destekleyici bir çerçeve sunuyor.

- Piyasaya yeni TL sürülmemesi, fazla likidite kaynaklı kur ve enflasyon baskısını azaltacak.

- İç piyasadaki fiziki arzın artması, yurt içi altın priminin düşmesiyle TL'den altına kaçış cazibesini azaltacak.

- Sıkı duruş ve TL'yi özendirme hedefine ulaşmak için ölçülü faiz indirimleri öncesinde TL'nin reel getiri ve likidite dengesi korunacak.