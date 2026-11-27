ALIM SİNYALİ Mİ?

Piyasanın aşırı satılmış olmasının tek başına bir alım sinyali olmadığını vurgulayan Hansen “Piyasalar yatırımcıların tahmin ettiğinden çok daha uzun süre ‘aşırı satılmış’ durumda kalabilir. Bununla birlikte, bu büyüklükte bir düzeltmenin ardından özellikle spekülatif pozisyonun önemli ölçüde azalması göz önüne alındığında, bir karşı trend yükselişi potansiyeli artmaktadır” dedi.

