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UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türk vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ, geçtiğimiz günlerde bu uygulamaya son vererek vize zorunluluğu getirmişti. Karadağ'ın bu kararının ardından Türkiye'den de benzer bir adım geldi.
Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. 1 Kasım'da yürürlüğe giren uygulamaya göre Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.
Karadağ'ın vize kararının ardından Türkiye de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 26 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Karadağ vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti kaldırıldı.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"18/1/2008 tarihinde imzalanan ve 3/3/2008 tarihli ve 2008/13335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" hükümlerinin Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
İki ülke arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşması 18 Ocak 2008'de imzalanmış, 3 Mart 2008'de onaylanarak yürürlüğe girmişti. Böylelikle 18 yılın ardından vize muafiyeti sona ermiş oldu.