Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti uygulamasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türk vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ, geçtiğimiz günlerde bu uygulamaya son vererek vize zorunluluğu getirmişti. Karadağ'ın bu kararının ardından Türkiye'den de benzer bir adım geldi.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Türkiye'den Karadağ'a vize kararı Türkiye ile Karadağ arasında karşılıklı vize muafiyeti uygulaması sonlandırıldı. Türk vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ, bu uygulamaya son vererek vize zorunluluğu getirmişti. Karadağ'ın bu kararının ardından Türkiye de benzer bir adım atarak Karadağ vatandaşlarına tanınan vize muafiyetini kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar, 26 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni düzenlemeyle, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"nın Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına karar verildi.

ARTIK TÜRK VATANDAŞLARINDAN VİZE İSTİYOR

Türk vatandaşları Karadağ’da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. 1 Kasım'da yürürlüğe giren uygulamaya göre Karadağ’a giriş yapmak isteyen bordo pasaport sahiplerinden vize istenecek.

VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ KAPANDI

Karadağ'ın vize kararının ardından Türkiye de harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, 26 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte Karadağ vatandaşlarına tanınan vize muafiyeti kaldırıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"18/1/2008 tarihinde imzalanan ve 3/3/2008 tarihli ve 2008/13335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması" hükümlerinin Karadağ'ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları bakımından uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

18 YILLIK VİZE MUAFİYETİ BİTTİ

İki ülke arasındaki karşılıklı vize muafiyeti anlaşması 18 Ocak 2008'de imzalanmış, 3 Mart 2008'de onaylanarak yürürlüğe girmişti. Böylelikle 18 yılın ardından vize muafiyeti sona ermiş oldu.