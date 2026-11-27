Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken Marmara'nın batısında sağanak yağış etkili olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 27 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji gün verdi! Önce sıcak, sonra kar: Kış kapıya dayandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı; yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken Marmara'nın batısında sağanak yağış etkili olacak. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'nın batısında, özellikle Kırklareli ve Edirne'de sağanak yağış etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde pus ve sis görüleceği belirtiliyor. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşecek ve kar ile sağanak başlayacak.

2 İLDE SAĞANAK VAR

Yapılan değerlendirmede iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görüleceği belirtilirken, Kırklareli ve Edirne'de sağanak bekleniyor.

KAR, SAĞANAK VE SOĞUK HAVA GELİYOR

Bugün ve yarın yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, pazar gününün gelişiyle sıcaklıklar düşecek, kar ve sağanak başlayacak. Pazartesi ve salı günleri ise yağışlar birçok kente yayılacak.

27 KASIM CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ÇANAKKALE 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu KIRKLARELİ 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE DENİZLİ 18°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 19°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA 18°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA 17°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ ADANA 22°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA 24°C Parçalı ve az bulutlu BURDUR 16°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 18°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 12°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 12°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 16°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR 14°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 16°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 17°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU 11°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 18°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 15°C Parçalı ve az bulutlu RİZE 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN 19°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON 16°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM 4°C Parçalı ve az bulutlu KARS 7°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA 10°C Parçalı ve az bulutlu VAN 9°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 13°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 14°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 14°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 17°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu