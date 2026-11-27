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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken Marmara'nın batısında sağanak yağış etkili olacak.
Yapılan değerlendirmede iç ve doğu kesimlerde pus ve sis görüleceği belirtilirken, Kırklareli ve Edirne'de sağanak bekleniyor.
Bugün ve yarın yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtilirken, pazar gününün gelişiyle sıcaklıklar düşecek, kar ve sağanak başlayacak. Pazartesi ve salı günleri ise yağışlar birçok kente yayılacak.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|ÇANAKKALE
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|KIRKLARELİ
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EGE
|DENİZLİ
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MANİSA
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ANTALYA
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BURDUR
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|12°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DÜZCE
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KASTAMONU
|11°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|18°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|RİZE
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SAMSUN
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|TRABZON
|16°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|4°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KARS
|7°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MALATYA
|10°C
|Parçalı ve az bulutlu
|VAN
|9°C
|Parçalı ve az bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|13°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|14°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|17°C
|Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu