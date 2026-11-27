FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur maçlarının heyecanı devam ediyor. Daha önce Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. turda J Grubu'ndaki 3. maçında deplasmanda İtalya ile kozlarını paylaştı.

Dengeli başlayan maçta İtalya, Diouf ile pota altından etkili olurken, Türkiye ise Flynn ve Furkan Korkmaz ile skor üretti. Çeyreğin ikinci bölümünden itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren A Milli Takım, Onuralp Bitim'in dış atışıyla 9. dakikada 7 farklı üstünlük yakaladı ve skor 13-20 oldu. Son 1 dakika 32 saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle 9-0'lık seri yakalayan İtalya, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

A Milli Takım, Doğuş Özdemiroğlu'nun sahaya koyduğu enerjiyle etkili başladığı ikinci çeyreğin ilk dakikasında 5 sayı üretti ve skor 22-25'e geldi. Ay-yıldızlıların basit hatalarını iyi değerlendiren İtalya, Mannion'ın kazandırdığı basketlerle 16. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı ve durum 38-31 oldu. Çabuk toparlanan ve İtalya'ya sadece serbest atışlardan sayı imkanı tanıyan Türkiye, Yiğit Onan'ın basketiyle skoru 41-40 yaparak 19. dakikada skoru lehine çevirdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan İtalya, soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

İtalya, üçüncü periyoda etkili başladı. İstediklerini sahaya yansıtamayan Türkiye karşısında son bölümde farkı çift hanelere çıkaran ev sahibi takım, bu çeyreği 63-52 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük bir heyecana sahne oldu. Metecan Birsen ve Furkan Korkmaz'ın kazandırdığı sayılarla farkı 4'e kadar indiren A Milli Takım karşısında dış atışlardan kritik 4 basket bulan İtalya, karşılaşmayı 86-72 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla elemelerde ilk yenilgisini yaşadı. "12 Dev Adam", elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamlamıştı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkararak ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etmişti.

Öte yandan karşılaşmayı İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella takip etti. Mücadeleyi Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.