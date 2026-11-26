UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin keyifle takip ettiği Avrupa Ligi'nde lig aşamasında 5. hafta maçları oynanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, dev organizasyondaki 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı ağırlıyor. Batum Stadı'nda oynanacak ve TSİ 20.45'te başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

AVRUPA'DA 269. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 269. karşılaşmasına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 268 müsabakanın 104'ünden galip ayrıldı. Söz konusu mücadelelerin 51'inde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 113 müsabakada ise mağlup oldu. Avrupa macerasında 367 gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 404 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında karşılaştığı Marsilya'yı 4-1, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etmişti. Beşiktaş, 3. hafta maçında sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalırken 4. hafta maçında ise deplasmanda konuk olduğu Celtic'e 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 27 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü. Topladığı 25 puanla ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş, son maçında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-2 mağlup etmişti.

HAPOEL BEER-SHEVA'NIN SON DURUMU

Ran Kozuch yönetimindeki Hapoel Beer-Sheva, Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalmıştı. Hapoel Beer-Sheva, 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar'a 2-1, 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Union Saint-Gilloise'ya 4-0 ve 4. hafta maçında sahasında ağırladığı OFI'ye 2-0 mağlup olmuştu. İsrail temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 1 puanla 33. sırada yer alıyor.

Hapoel Beer-Sheva, İsrail Ligi'nde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Hapoel Beer-Sheva, bu maçlarda 22 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. Topladığı 22 puanla ligde 3. sırada bulunan Hapoel Beer-Sheva, son maçında sahasında ağırladığı Hapoel Tel Aviv'e 1-0 mağlup olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny, Trossard, Vlahovic

Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic

BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasından önemli dakikalar maçın başlamasıyla birlikte haberimizde olacak.