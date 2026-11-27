Altın piyasasındaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Haftalardır düşüşlere doymayan altın, 27 Kasım Cuma gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Kasım Cuma 2026 altın fiyatları...