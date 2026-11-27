Gürcistan İçişleri Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

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HABERİN ÖZETİ Gürcistan İçişleri Bakanlığından olaylara ilişkin açıklama! Suçu Beşiktaş taraftarına attılar Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Batum'da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı sırasında yaşanan olaylarda 3 görevlinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Beşiktaş'ın bazı taraftarlarının stadyuma yürüyüş sırasında ve stadyum alanında kamu düzenini ihlal edip polise koltuk ve çeşitli nesneler fırlattığı bildirildi. Olaylar sonucunda 3 bakanlık görevlisi yaralandı ve 16 kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bakanlık, polisin müdahalesinin taraftarların Filistin bayrağı açması nedeniyle yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şiddet eylemleri ve fiziksel çatışmanın bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, yürüyüş esnasında başladığı belirtildi.

Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAKSIZ SUÇLAMA

Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti." ifadesi kullanıldı.

Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiğine ve farklı nesneleri fırlattığına işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar."

Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.

TOPLAM 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.

Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığının altı çizildi.

"ÇATIŞMA FİLİSTİN BAYRAĞI YÜZÜNDEN ÇIKMADI" SAVUNMASI...

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz."

Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.