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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde sokaklarda başlayan gerilim maç sırasında devam etti.
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç kullandı. Bir Beşiktaş taraftarı sedyeyle saha kenarından hastaneye kaldırıldı. Bazı Türk taraftarlar ise gözaltına alındı.
Maçın durduğu esnada Beşiktaş tribünleri, bir kez daha Filistin için destek pankartları açtı. Tribünlerde, "Filistin'e özgürlük", "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük." ve "Kahrolsun İsrail." pankartları açıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Beşiktaşlı taraftarlara saldırmasıyla başlayan olaylara ilişkin ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."
Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik girişimlerinin ardından gözaltına alınan vatandaşlarımızın serbest bırakıldığı öğrenildi.