UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde sokaklarda başlayan gerilim maç sırasında devam etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan devreye girdi, Gürcistan'da gözaltına alınan vatandaşlarımız serbest bırakıldı UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcistan'da Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına polis müdahale etti ve gözaltına alınan vatandaşlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın girişimleriyle serbest bırakıldı. Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç kullandı ve bazı Türk taraftarları gözaltına aldı. Bir Beşiktaş taraftarı sedyeyle saha kenarından hastaneye kaldırıldı. Tribünlerde 'Filistin'e özgürlük', 'İşgale isyan, Filistin'e özgürlük.' ve 'Kahrolsun İsrail.' pankartları açıldı. Dışişleri Bakanlığı olaylara ilişkin açıklama yaparak Bakanın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüştüğünü ve yetkililerin stadyumda olduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik girişimlerinin ardından gözaltına alınan vatandaşlar serbest bırakıldı.

GÜRCİSTAN POLİSİ TÜRK TARAFTARLARA SALDIRDI

Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç kullandı. Bir Beşiktaş taraftarı sedyeyle saha kenarından hastaneye kaldırıldı. Bazı Türk taraftarlar ise gözaltına alındı.

Maçın durduğu esnada Beşiktaş tribünleri, bir kez daha Filistin için destek pankartları açtı. Tribünlerde, "Filistin'e özgürlük", "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük." ve "Kahrolsun İsrail." pankartları açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Beşiktaşlı taraftarlara saldırmasıyla başlayan olaylara ilişkin ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."

BAKAN FİDAN DEVREYE GİRDİ, VATANDAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILDI

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik girişimlerinin ardından gözaltına alınan vatandaşlarımızın serbest bırakıldığı öğrenildi.