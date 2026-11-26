Türkiye ile Libya'nın Akdeniz'i kapsayan deniz yetki alanları konusunda vardığı mutabakat dünyanın gündemine girerken Avrupa Parlamentosu'ndan skandal bir hamle geldi.

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HABERİN ÖZETİ Avrupa Parlamentosu Türkiye-Libya anlaşmasını geçersiz saydı! Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi: Kararı reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul ettiği taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddettiğini açıklamıştır. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Libya ile Türkiye'nin 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında bir karar almıştır. Dışişleri Bakanlığı, bu kararı taraflı ve mesnetsiz iddialar içerdiği gerekçesiyle reddettiğini belirtmiştir. AB'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığı, AB Adalet Divanı'nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP'nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesinin beyhude bir çaba olduğu ifade edilmiştir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlarla mümkün olacağı vurgulanmıştır. AB yetkililerinden bu doğrultuda bir tutum benimsemeleri beklendiği dile getirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Türkiye ile Libya'nın vardığı mutabakat gündeme alındı ve yapılan oylamada anlaşma geçersiz sayıldı. Bununla da yetinmeyen AP, mutabakatla ilgili önlem alınmasını istedi.

Gelişmenin ardından Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak söz konusu AP kararının reddedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün (26 Kasım) düzenlenen oturumunda Libya’yla 2019 yılında imzaladığımız Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararı reddediyoruz.

Avrupa Birliği (AB), deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda herhangi bir yetkiye sahip değildir. Nitekim bu husus, AB Adalet Divanı’nın kendi kararıyla da ortaya konmuştur. AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır.

Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın tesis edilmesi; diyalog, iyi komşuluk, saygı ve iş birliğini önceleyen yaklaşımlar sayesinde mümkün olacaktır.

AB yetkililerinden beklentimiz, bu doğrultuda bir tutum benimsemeleridir."

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