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İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığı koltuğuna geçen yeni isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kritik göreve Yusuf Kenan Bağır atandı.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu fon soruşturmasında adı geçtikten sonra istifa etmişti. Hazine Bakanlığı da İstanbul CBS’ye Kavcıoğlu için soruşturma izni vermişti.
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