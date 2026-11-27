Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığı koltuğuna geçen yeni isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kritik göreve Yusuf Kenan Bağır atandı.

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HABERİN ÖZETİ BDDK başkanlığına Yusuf Kenan Bağır atandı BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından istifa ederken, hakkında soruşturma izni verildi. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu fon soruşturmasında adı geçtikten sonra istifa etti. Hazine Bakanlığı, İstanbul CBS’ye Kavcıoğlu için soruşturma izni verdi.

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu fon soruşturmasında adı geçtikten sonra istifa etmişti. Hazine Bakanlığı da İstanbul CBS’ye Kavcıoğlu için soruşturma izni vermişti.

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