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İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'daki Batumi Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Maç öncesi ve sırasında Gürcistan polisi ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandı. Gürcü polisi, tribünde Filistin bayrağı ve Gazze pankartları açan Beşiktaşlı taraftarlara saldırdı. Yaşanan skandala Türkiye'den tepki yağdı.
Maçın ardından Batum'dan ayrılan Beşiktaşlı taraftarlar, sorun yaşamadan Sarp Sınır Kapısı'na ulaştı.
Türkiye'ye geçmek için sınır işlemlerini bekleyen taraftarlar, kapının Gürcistan tarafında yoğunluk oluşturdu.
Sınır işlemlerini tamamlayarak Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan siyah-beyazlı taraftarları karşılayan AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Murat Balkaya, taraftarlara lokum ikram etti. Balkaya, lokumları "İsrail'e helva, taraftara lokum" diyerek dağıttı.