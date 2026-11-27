Batum'daki olaylı maçın ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden olurken yurda giriş yapan taraftarlara lokum ikram edildi.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Batumi Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaş, maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maç öncesinde ve sırasında, tribünde Filistin bayrağı ve Gazze pankartları açan taraftarlara Gürcistan polisinin saldırması sonucu arbede yaşandı ve olaya Türkiye'den tepki geldi.