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İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gürcistan’da oynanan maçta ‘Filistin’e Özgürlük’ pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan’da oynanan maçta ‘Filistin’e Özgürlük’ pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://x.com/omerrcelik/status/2126025124189012418
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik tutumunu kınayarak siyah-beyazlı camiaya destek mesajı verdi:
"Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."
https://x.com/OA_BAK/status/2126025556890182023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum" dedi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta ‘Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.