AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gürcistan’da oynanan maçta ‘Filistin’e Özgürlük’ pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahaleye siyasilerden sert tepki: 'Beşiktaş camiamızın yanındayız' AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan'da oynanan maçta 'Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddeti kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, Beşiktaş taraftarının insanlık ittifakı adına konuştuğunu ve İsrail takımının saha içindeki tahriklerini kınadığını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesini kınadı. Bak, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısında olduklarını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan’da oynanan maçta ‘Filistin’e Özgürlük’ pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yapılan müdahale ve şiddet kabul edilemez. Beşiktaş taraftarı insanlık ittifakı adına konuşmuş ve insanlığın sesi olmuştur. İsrail takımının saha içindeki tahriklerini şiddetle kınıyoruz. Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/omerrcelik/status/2126025124189012418

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "BEŞİKTAŞ CAMİAMIZIN YANINDAYIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı mesajda güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik tutumunu kınayarak siyah-beyazlı camiaya destek mesajı verdi:

"Bu akşam Gürcistan'da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

https://x.com/OA_BAK/status/2126025556890182023

BAKAN MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: 'BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK TARAFTARIMIZIN YANINDAYIM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gürcistan'da oynanan maçta ‘Filistin'e Özgürlük' pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum. Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.