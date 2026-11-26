UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde şu ana kadar topladığı 7 puanın üzerine çıkmak ve ilk 8 sıradaki konumunu korumak için sahaya çıkacak. Dusan Vlahovic'in golcü performansı ve Leandro Trossard'ın son haftalarda hücumda sergilediği etkili oyun, Beşiktaş'ın maç öncesinde dikkat çeken gündem maddeleri arasında yer alıyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Mücadelenin yayıncı kuruluşu TRT 1 olurken, karşılaşmanın İstanbul'da oynanması planlanan ilk stat programında güvenlik gerekçeleriyle değişikliğe gidildi. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva nerede oynanıyor, kimin stadında? Beşiktaş Hapoel maçı stat ve ülke bilgileri açıklandı.

BEŞİKTAŞ, İSRAİL TEMSİLCİSİ HAPOEL İLE KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, lig aşamasında oynadığı dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan Beşiktaş, haftaya 8. sırada başladı. Avrupa Ligi'nde ilk 8 içerisinde yer almanın önem taşıdığı haftada sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş, rakibini mağlup etmesi halinde puanını yükselterek üst sıralardaki konumunu korumak için önemli bir fırsat yakalayacak.

İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada istediği sonuçları alamadı. Oynadığı maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan konuk ekip, topladığı 1 puanla haftaya 33. sırada girdi. Rakip fileleri yalnızca bir kez havalandırabilen Hapoel Beer-Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü. Beşiktaş karşısında puan arayacak olan İsrail ekibi, Avrupa Ligi'ndeki puan durumunu değiştirmek için mücadele edecek.

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde kadroyla ilgili tek eksik Ümit Akdağ olarak açıklandı. Siyah-beyazlı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maçlık ceza aldı. Cezası devam eden Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva mücadelesinde de takımındaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak karşılaşma, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Beşiktaş, UEFA tarafından belirlenen karşılaşma programında resmi ev sahibi takım olarak yer alacak. Ancak müsabaka, iki takımın da kendi sahasında oynanmayacağı tarafsız bir statta düzenlenecek. Karşılaşma seyircilere açık olacak. Yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip Batum Stadyumu, Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern tesislerden biri olarak biliniyor.

Mücadelenin başlangıç saati konusunda ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasını Danimarka Futbol Federasyonundan Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasındaki mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, müsabakayı TRT 1 aracılığıyla izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki karşılaşmanın İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanması planlanıyordu. Ancak güvenlik ve emniyet gerekçeleri nedeniyle maçın stat programında değişikliğe gidildi. Taraflarla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından karşılaşmanın Gürcistan'ın Batum kentinde oynanmasına karar verildi. UEFA, 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı resmi duyuruyla yeni stat bilgisini açıkladı. Yapılan açıklamada müsabakanın Batum Stadyumu'nda oynanacağı ve seyirciye açık olacağı belirtildi.

Batum'un tercih edilmesinde Türkiye'ye coğrafi yakınlığı ve ulaşım imkanları da etkili oldu. Gürcistan'ın Batum kentinin Türkiye'ye yakın olması, Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmayı tribünden takip edebilmesi açısından önem taşıyor. Türk vatandaşlarının Gürcistan'a vizesiz seyahat edebilmesi de taraftarların maç organizasyonuna katılmasını kolaylaştıran unsurlar arasında bulunuyor. Yaklaşık 20 bin seyirci kapasitesine sahip Batum Stadyumu'nun UEFA kategorisine uygun modern bir tesis olması da stat tercihinde dikkate alınan özelliklerden biri olarak aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü de karşılaşmanın Batum'da ve seyircili olarak oynanacağını resmi açıklamasıyla duyurdu. Böylece İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu için planlanan organizasyonun adresi değiştirilirken Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva karşısında resmi ev sahibi statüsünü korudu. UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesi, belirlenen yeni statta saat 20.45'te başlayacak.