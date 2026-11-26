UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya geliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kulüplerimizden Beşiktaş'a destek açıklaması! UEFA'nın çifte standartına tepki gösterildi UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçı, polisin Beşiktaşlı taraftarlara sert müdahalesi nedeniyle durdurulurken TFF ve Türk kulüpleri olayları kınayan destek açıklamaları yaptı. Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maç, Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara sert müdahalesinin ardından 25. dakikada durduruldu ve hakemler soyunma odasına gitti. TFF, maç öncesinde ve sırasında taraftarlara yönelik tutum ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınayarak sürecin takipçisi olacağını ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunulacağını açıkladı. Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe yaşanan orantısız müdahaleleri kınayarak Beşiktaş camiasına ve yaralanan taraftarlara destek ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulüpler, Türk takımlarının iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynama hakkından mahrum bırakılmasını eleştirerek UEFA'nın çifte standart içeren uygulamalarına tepki gösterdi.

Mücadele, 25. dakikada Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara karşı sert müdahalesinin ardından durduruldu. Hakemler soyunma odasına gitti.

TFF: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federayonu bir açıklamada bulundu. TFF'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Gürcistan’da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında, Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik stadyum içerisinde ve dışında gerçekleştirilen kabul edilemez tutum, davranış ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zaafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, yaşanan olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı açıkça ilan ediyoruz. Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir.

Başta ciddi güvenlik zaafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."

https://x.com/TFF_Org/status/2126028619528966623

TÜRK KULÜPLERİNDEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK AÇIKLAMASI

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere çok sayıda kulübümüzden de açıklama geldi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA'nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://x.com/Trabzonspor/status/2126019310569070861

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir! Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2126025418788749409

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2126024909641928884