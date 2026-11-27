UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında tarafsız saha kararı nedeniyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan tribün olayları Ankara'nın gündeminde yer aldı. TGRT Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasına "Çarşı Siyonizme karşı" sözleriyle başlayarak müdahaleyi açık bir saldırganlık ve barbarlık olarak nitelendirdi. Taraftarların hiçbir taşkınlık yapmadığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki vatandaşımız artık bütün insanlığın ortak değeri hâline gelmiş olan Filistin bayrağını açtı ve Filistin'e özgürlük talep etti. Bunlar artık politik sloganlar değil, dünyanın bütün statlarında asaletle açılan, insanlığın ortak değerlerini ifade eden duruşlardır. Beşiktaş taraftarına yapılan şey sadece taraftarımıza değil, hepimize yapılmış bir saldırıdır."

UEFA'YA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan alınıp Batum'a verilmesine tepki gösteren Ömer Çelik, UEFA'nın İsrail söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığını savundu:

"UEFA'nın çifte standartına da değinmek lazım. Yani UEFA güya bu maçları başka yere alıyor, güvenlik sağlansın diye. Halbuki bu maç Türkiye'de olsaydı hiçbir güvenlik sorunu olmazdı. Bizim bir ülkenin siyasetine karşı olmamız başka bir şey, oradan gelen futbolcular, sanatçılar onların güvenliğinin sağlanması başka bir şey. UEFA'nın buradaki çifte standartı bir kere daha ortaya çıkmıştır."

"CUMHURBAŞKANIMIZ OLAYI DUYDUĞU AN SERDAR ADALI'YI ARADI"

Gürcistan ile ikili ilişkilerin iyi olduğuna ve olayın sistematik bir devlet politikası olarak görülmediğine değinen Çelik, stadyum girişinden itibaren taraftarlara yönelik yapay bir stres oluşturulduğunu belirtti. Müdahale emrini veren ve uygulayanlardan hesap sorulması gerektiğini kaydeden Çelik, devletin en üst düzeyde devrede olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Cumhurbaşkanımız olay olduğu anda ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gereken talimatlar verildi. İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla görüştü. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz şu an sahada. Yaralı ve gözaltındaki vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve sağ salim ülkemize getirilmesi için devletimizin tüm mekanizmaları teyakkuz hâlindedir."

Çelik ayrıca sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ı tebrik ederek Türkiye'nin siyah-beyazlı camianın yanında olduğunu ifade etti.