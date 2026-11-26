Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, polisin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik orantısız müdahalesi üzerine durdu.

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HABERİN ÖZETİ Batum’da Beşiktaş taraftarına müdahaleye bakanlar devreye girdi: Hakan Fidan ve Mustafa Çiftçi Gürcistanlı mevkidaşlarıyla görüştü Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, polisin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik müdahalesi üzerine durdu. Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının durumunu yakından izlediğini ve güvenliklerini sağlamak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonla görüştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile görüşerek orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili, taraftarların Filistin bayraklarını alanların UEFA yetkilileri olduğunu belirtti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek maçı takip etmek üzere Batum'da bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli girişimlerin yürütüldüğünü açıkladı.

BAKAN HAKAN FİDAN GÜRCİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili (Maka Botchorishvili) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: "ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINDAN RAHATSIZIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü. Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

"BAYRAKLARI ALANLAR UEFA YETKİLİLERİ" İDDİASI

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.

Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.