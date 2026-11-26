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İstanbul
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, polisin siyah-beyazlı taraftarlara yönelik orantısız müdahalesi üzerine durdu.
Yaşanan gelişmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek maçı takip etmek üzere Batum'da bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından izlendiğini ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli girişimlerin yürütüldüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili (Maka Botchorishvili) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşmüştür. Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır."
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü. Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.
Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.
Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.